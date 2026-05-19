Công ty DVKT Rồng Đôi trúng thầu tại Nhiệt điện Duyên Hải: Đạt sau khi làm rõ hồ sơ? [Kỳ 2]

Dù đưa ra mức giá thấp nhất, hồ sơ của Công ty Cổ phần DVKT Rồng Đôi ban đầu bộc lộ nhiều điểm chưa hoàn thiện về pháp lý bảo lãnh và kỹ thuật hàng hóa tương đương.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, kết quả tiết kiệm hơn 30,6% tại gói thầu vật tư của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đi kèm với một quá trình thẩm định hồ sơ kỹ lưỡng. Công ty Cổ phần DVKT Rồng Đôi (MST: 3502500474), doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đã chính thức trúng thầu sau khi thực hiện các yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 16/04/2026, hồ sơ của nhà thầu này được ghi nhận "Đạt sau làm rõ" ở cả nội dung tính hợp lệ và kỹ thuật.

Cụ thể, về tính hợp lệ, Tổ chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu làm rõ thẩm quyền ký bảo lãnh dự thầu của đại diện ngân hàng Eximbank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi nhà thầu bổ sung Quyết định tái bổ nhiệm số 382/2025/EIB/QĐ-HĐQT, nội dung này mới được chấp nhận.

Một phần báo cáo đánh giá. Nguồn MSC

Đáng chú ý, về mặt kỹ thuật, nhà thầu đã chào hàng hóa tương đương cho các danh mục thép tấm chịu mài mòn. Do ban đầu thiếu tài liệu minh chứng, nhà thầu phải bổ sung xác nhận của nhà sản xuất Guangxi Fehong Wear Resistant Technology Co.,Ltd (Trung Quốc) để chứng minh tính tương đương kỹ thuật. Ngoài ra, bảng tiến độ thi công chi tiết cũng chỉ được bổ sung sau khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.

Chuyên gia đấu thầu Lê Hào phân tích: "Quy trình làm rõ hồ sơ dự thầu là hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật đấu thầu. Tuy nhiên, việc một nhà thầu phải làm rõ nhiều nội dung cốt lõi từ pháp lý đến kỹ thuật cho thấy sự chuẩn bị chưa thực sự chu đáo. Với những đơn vị trúng thầu bằng giá thấp và hàng hóa tương đương, việc hậu kiểm chất lượng vật tư khi đưa vào vận hành tại nhà máy nhiệt điện là nhiệm vụ trọng tâm của tư vấn giám sát".

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần DVKT Rồng Đôi là nhà thầu có mối quan hệ đấu thầu khá thường xuyên với chủ đầu tư này. Việc một doanh nghiệp nhỏ giành chiến thắng tại gói thầu kỹ thuật quan trọng đặt ra kỳ vọng về khả năng huy động nguồn lực và đảm bảo chất lượng thiết bị theo đúng cam kết sau khi làm rõ hồ sơ.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3] Đấu thầu tại Nhiệt điện Duyên Hải: Bài học về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

QUY ĐỊNH VỀ LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026:

1. Làm rõ hồ sơ: Việc làm rõ hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện đối với nội dung chưa rõ, các sai sót không căn bản, không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ và không thay đổi giá dự thầu.

2. Trách nhiệm tư vấn: Tư vấn giám sát phải kịp thời phát hiện, báo cáo chủ đầu tư về các sai sót, vi phạm của nhà thầu trong quá trình thi công và cung cấp hàng hóa.

3. Quản lý hợp đồng: Chủ đầu tư phải đôn đốc nhà thầu tập trung huy động nguồn lực (nhân sự, thiết bị, tài chính) để triển khai dự án đảm bảo tiến độ và chất lượng.

#Nhiệt điện Duyên Hải #Đấu thầu #DVKT Rồng Đôi #hồ sơ dự thầu #trúng thầu #quy trình làm rõ

Vĩnh Long: Nhiệt điện Duyên Hải tiết kiệm hơn 1,7 tỷ đồng tại gói thầu vật tư [Kỳ 1]

Thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với sự tham gia của 8 nhà thầu, gói thầu 14HH-SXKD-2026 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đạt tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ấn tượng lên đến hơn 30%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại gói thầu 14HH-SXKD-2026: "Cung cấp vật tư và dịch vụ thay các tấm chịu mòn ống xuống than cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3" do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải làm chủ đầu tư, một kết quả kinh tế đáng chú ý đã được ghi nhận. Gói thầu này thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2026 của đơn vị.

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-NĐDH ngày 26/02/2026 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, dự toán gói thầu được phê duyệt là 5.628.531.064 đồng. Sau khi tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, đơn vị đã thu hút được 8 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Soi năng lực Liên danh HH12 vừa "vượt rào" tại Nhiệt điện Duyên Hải [Kỳ 2]

Liên danh HH12 quy tụ hai doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu dày dạn, đặc biệt là Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang với "bảng thành tích" trúng hơn 300 gói thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, sự kết hợp giữa Công ty TNHH Asia Networks PEMS và Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang trong Liên danh HH12 đã tạo nên một đối thủ đáng gờm trên thị trường cung ứng vật tư công nghiệp.

Công ty TNHH Thương mại Vật tư Phúc Khang: "Kỷ lục gia" đấu thầu

Gói thầu 13 tỷ và bài toán tiết kiệm 30% tại Nhiệt điện Duyên Hải 1 [Kỳ 1]

Gói thầu cung cấp thiết bị sửa chữa CSU 2 tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 vừa tìm được chủ nhân với mức tiết kiệm ngân sách ấn tượng lên tới hơn 4 tỷ đồng, tương đương 30% giá dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 11/03/2026, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 đã ký Quyết định số 303/QĐ-NĐDH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu 12HH-SXKD-2026: Cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa CSU 2 cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Đáng chú ý, gói thầu này ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt về giá và những diễn biến bất ngờ trong quá trình đánh giá hồ sơ năng lực của nhà thầu.

