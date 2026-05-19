Công ty DVKT Rồng Đôi trúng thầu tại Nhiệt điện Duyên Hải: Đạt sau khi làm rõ hồ sơ? [Kỳ 2]

Dù đưa ra mức giá thấp nhất, hồ sơ của Công ty Cổ phần DVKT Rồng Đôi ban đầu bộc lộ nhiều điểm chưa hoàn thiện về pháp lý bảo lãnh và kỹ thuật hàng hóa tương đương.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, kết quả tiết kiệm hơn 30,6% tại gói thầu vật tư của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đi kèm với một quá trình thẩm định hồ sơ kỹ lưỡng. Công ty Cổ phần DVKT Rồng Đôi (MST: 3502500474), doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đã chính thức trúng thầu sau khi thực hiện các yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 16/04/2026, hồ sơ của nhà thầu này được ghi nhận "Đạt sau làm rõ" ở cả nội dung tính hợp lệ và kỹ thuật.

Cụ thể, về tính hợp lệ, Tổ chuyên gia đã yêu cầu nhà thầu làm rõ thẩm quyền ký bảo lãnh dự thầu của đại diện ngân hàng Eximbank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi nhà thầu bổ sung Quyết định tái bổ nhiệm số 382/2025/EIB/QĐ-HĐQT, nội dung này mới được chấp nhận.

Một phần báo cáo đánh giá. Nguồn MSC

Đáng chú ý, về mặt kỹ thuật, nhà thầu đã chào hàng hóa tương đương cho các danh mục thép tấm chịu mài mòn. Do ban đầu thiếu tài liệu minh chứng, nhà thầu phải bổ sung xác nhận của nhà sản xuất Guangxi Fehong Wear Resistant Technology Co.,Ltd (Trung Quốc) để chứng minh tính tương đương kỹ thuật. Ngoài ra, bảng tiến độ thi công chi tiết cũng chỉ được bổ sung sau khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.

Chuyên gia đấu thầu Lê Hào phân tích: "Quy trình làm rõ hồ sơ dự thầu là hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật đấu thầu. Tuy nhiên, việc một nhà thầu phải làm rõ nhiều nội dung cốt lõi từ pháp lý đến kỹ thuật cho thấy sự chuẩn bị chưa thực sự chu đáo. Với những đơn vị trúng thầu bằng giá thấp và hàng hóa tương đương, việc hậu kiểm chất lượng vật tư khi đưa vào vận hành tại nhà máy nhiệt điện là nhiệm vụ trọng tâm của tư vấn giám sát".

Dữ liệu cho thấy Công ty Cổ phần DVKT Rồng Đôi là nhà thầu có mối quan hệ đấu thầu khá thường xuyên với chủ đầu tư này. Việc một doanh nghiệp nhỏ giành chiến thắng tại gói thầu kỹ thuật quan trọng đặt ra kỳ vọng về khả năng huy động nguồn lực và đảm bảo chất lượng thiết bị theo đúng cam kết sau khi làm rõ hồ sơ.

