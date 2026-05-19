Xã Phú Lộc: DNTN Toàn Thúy trúng gói thầu cải tạo 18 nhà sinh hoạt cộng đồng

Trong lộ trình hoàn thiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt văn hóa cho nhân dân, công tác đầu tư công tại các địa phương đang được siết chặt về cả chất lượng lẫn tính hiệu quả kinh tế. Ghi nhận tại địa bàn xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ, một dự án an sinh quy mô đồng loạt vừa chính thức lộ diện nhà thầu thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương.

Chỉ định thầu rút gọn gói xây lắp hơn 1,7 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 24/04/2026, ông Nguyễn Quốc Trạng - Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Lộc đã ký ban hành Quyết định số 85/QĐ-PKT về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng các ấp. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" tại dự án này là Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Thúy. Gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói, với thời gian triển khai là 120 ngày kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định.

Quyết định số 85/QĐ-PKT về việc phê duyệt chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Xét về góc độ kinh tế, gói thầu xây lắp này có giá kế hoạch được phê duyệt ban đầu tại phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.862.609.051 đồng. Qua quy trình chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu chính thức của Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Thúy được ấn định ở mức 1.769.000.000 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm cho ngân sách địa phương đạt 93.609.051 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá công ích khoảng 5,03%. Đây được xem là một tỷ lệ tiết kiệm tương đối ổn định đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định rút gọn trong phân khúc hạ tầng dân dụng cấp cơ sở hiện nay.

Theo kế hoạch, nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Nhà thầu có trách nhiệm triển khai thi công nâng cấp, cải tạo đồng bộ đối với 18 nhà sinh hoạt cộng đồng tại các ấp trên địa bàn bao gồm: ấp Chợ Mới, Thạnh Điền, Phú Tân, ấp 22, Nàng Rền, Rẫy Mới, Tà Điếp C2, ấp 2, Giồng Chùa, Chợ Cũ, Công Điền, Trương Hiền, Bào Lớn, Rẫy Mới 1, ấp 3, ấp 1, Mây Dốc và Xa Mau 1.

Năng lực đấu thầu của Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Thúy

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Thúy (mã số thuế 2200733713), có địa chỉ tại Số 99 Ấp Chợ Cũ, xã Phú Lộc,thành phố Cần Thơ, được thành lập từ ngày 18/05/2017 do ông Lê Thanh Toàn làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp và sở hữu Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00040094 do Cơ quan thẩm quyền cấp đối với lĩnh vực thi công xây dựng công trình dân dụng.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu tính đến tháng 05/2026, doanh nghiệp này ghi nhận một bảng thành tích lớn khi đã tham gia tổng cộng khoảng 71 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng tới 58 gói, trượt 8 gói, 3 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả danh nghĩa liên danh) đạt 158.300.754.796 đồng. Nếu bóc tách riêng biệt, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của đơn vị này lên tới 104.042.299.802 đồng, trong đó có 10.740.610.000 đồng đến từ các gói chỉ định thầu.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn năm 2025 - 2026, Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Thúy duy trì mạch trúng thầu tại nhiều chủ đầu tư địa phương. Trước khi được chỉ định thầu gói xây dựng tại Phú Lộc vào cuối tháng 4/2026, doanh nghiệp này đã trúng gói thầu "Thi công xây dựng Nâng cấp - cải tạo hệ thống sân đường, thoát nước trước UBND xã Lâm Tân" do Phòng kinh tế xã Lâm Tân làm chủ đầu tư vào ngày 09/02/2026 với giá trị 694.000.000 đồng. Xa hơn vào giữa năm 2025, ngày 03/06/2025, đơn vị cũng được công bố trúng "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thạnh Trị làm chủ đầu tư với giá trúng thầu là 2.378.279.925 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ dưới 02 tỷ đồng tại cơ sở cấp xã là phù hợp với hạn mức được pháp luật quy định. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của chỉ định thầu là giảm thiểu tính cạnh tranh trực tiếp, các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương cần tăng cường vai trò giám sát, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng cam kết hợp đồng trọn gói để bảo toàn chất lượng công trình nông thôn mới".

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh, việc công khai, minh bạch thông tin kế hoạch và kết quả lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 chính là chìa khóa để nâng cao trách nhiệm giải trình của các bên, tối ưu hóa dòng vốn cân đối từ ngân sách địa phương.

Dư luận địa phương đang kỳ vọng, với bề dày kinh nghiệm triển khai hàng chục gói thầu dân dụng, Doanh nghiệp Tư nhân Toàn Thúy sẽ đảm bảo đưa 18 nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã Phú Lộc về đích đúng kỳ hạn 120 ngày, mang lại không gian sinh hoạt văn hóa thông thoáng, chất lượng cho nhân dân.