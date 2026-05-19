Công ty Rừng Thông Đắk Nông trúng loạt gói thầu chục tỷ đồng tại Lâm Đồng [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác đấu thầu và sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh Lâm Đồng đang ghi nhận sự xuất hiện liên tục của một nhà thầu địa phương. Đó là Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Thương mại Rừng Thông Đắk Nông (sau đây gọi tắt là Công ty Rừng Thông Đắk Nông).

Doanh nghiệp này có mã số thuế là 6400356812, do ông Nguyễn Ngọc Hải làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Công ty Rừng Thông Đắk Nông được thành lập ngày 30/08/2016, đăng ký loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với quy mô doanh nghiệp nhỏ. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hiện đặt tại Thôn 7, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng.

Dù quy mô đăng ký doanh nghiệp ở mức khiêm tốn, năng lực trúng thầu của Công ty Rừng Thông Đắk Nông trong hoạt động đầu tư công lại ghi nhận những con số rất lớn. Thống kê lịch sử đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 33 gói thầu trên toàn quốc, trong đó trúng thầu tới 27 gói, trượt thầu 4 gói và 2 gói chưa có kết quả.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt con số 47.852.664.061 đồng. Dòng vốn đầu tư công đổ về các dự án do nhà thầu này thực hiện tập trung lớn tại tỉnh Lâm Đồng với khoảng 30 gói thầu được ghi nhận. Doanh nghiệp sở hữu mã chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số 00042325 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp, hoạt động trong các lĩnh vực khảo sát địa hình, giám sát thi công, thiết kế và thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.

Đáng chú ý, tính riêng trong giai đoạn nửa đầu năm 2026, Công ty Rừng Thông Đắk Nông đã liên tiếp được công bố trúng loạt gói thầu xây lắp công ích và hạ tầng địa phương với tư cách là đơn vị duy nhất tham gia dự thầu. Điển hình là tại gói thầu "Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị" (Mã số E-TBMT: IB2600162573) thuộc dự án hạ tầng Trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê, Phòng Kinh tế xã Quảng Khê đã ban hành Quyết định phê duyệt số 78/QĐ-KT ngày 09/05/2026 cho Liên danh do Công ty Rừng Thông Đắk Nông đứng đầu trúng thầu với giá trị lên tới 15.368.540.918 đồng. Biên bản mở thầu cho thấy gói thầu này chỉ có duy nhất liên danh này tham dự.

Nguồn MSC

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tại gói thầu "Thi công xây dựng công trình" (Mã số E-TBMT: IB2600175308) thuộc dự án Đoạn đường dốc sình Thôn Đắk Lang, Phòng Kinh tế xã Quảng Khê tiếp tục ban hành quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt cho Liên danh của Công ty Rừng Thông Đắk Nông trúng thầu với giá 3.050.876.534 đồng. Gói thầu hạ tầng giao thông này cũng ghi nhận kịch bản tương tự khi chỉ có duy nhất 1 hồ sơ dự thầu được nộp và trúng thầu.

Nguồn MSC

Trước đó, trong tháng 04/2026, Phòng Kinh tế xã Quảng Khê cũng đã phê duyệt cho Công ty Rừng Thông Đắk Nông trúng độc lập hai gói thầu thi công xây dựng công trình với giá trị lần lượt là 702.511.628 đồng và 865.042.000 đồng. Việc một doanh nghiệp đăng ký quy mô nhỏ liên tục đảm nhiệm nhiều công trình hạ tầng trong cùng một khoảng thời gian ngắn đã thu hút sự chú ý của dư luận về năng lực phân bổ nguồn lực triển khai trên thực địa.

Bình luận dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công phù hợp quy mô. Tuy nhiên, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ yêu cầu phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm giải trình và kiểm tra nghiêm ngặt năng lực triển khai thực tế của các nhà thầu.

Khi một nhà thầu đăng ký quy mô nhỏ nhưng cùng lúc đảm nhiệm nhiều gói thầu xây lắp quy mô lớn tại địa phương, bên mời thầu và chủ đầu tư có trách nhiệm phải yêu cầu làm rõ phương án huy động nhân sự thời vụ, máy móc thiết bị và năng lực tài chính cốt lõi trong hồ sơ dự thầu. Điều này nhằm bảo đảm các dự án đầu tư công được triển khai đúng tiến độ, tránh hiện tượng chuyển nhượng thầu trái phép hoặc không bảo đảm chất lượng công trình kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

