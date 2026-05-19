Nhà thầu nào vừa trúng gói xây lắp trụ sở Quân sự xã Tân Hải?

Đầu tư công trình quốc phòng an ninh và điểm sáng minh bạch ở cơ sở

Xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn liền với thế trận an ninh nhân dân luôn là nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt trong quá trình phát triển bền vững của quốc gia. Tại tuyến cơ sở, việc bảo đảm cơ sở vật chất, nơi làm việc khang trang và an toàn cho lực lượng vũ trang địa phương là một trong những ưu tiên hàng đầu của hệ thống chính trị. Vừa qua, nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này, Phòng Kinh tế (thuộc UBND xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành triển khai các thủ tục pháp lý quan trọng để lựa chọn đơn vị thi công cho dự án Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã.

Từ 1/7/2025, xã Tân Hải tỉnh Lâm Đồng được hình thành từ việc sáp nhập các xã Tân Tiến và xã Tân Hải (Thị xã La Gi, Bình Thuận cũ).

Hành trình pháp lý chuẩn mực và bài toán tối ưu hóa ngân sách

Theo hệ thống hồ sơ pháp lý được công bố công khai, dự án Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Hải được khơi dòng dựa trên cơ sở pháp lý là Quyết định số 333/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Tân Hải ký ngày 06/3/2026. Quyết định này chính thức phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư được ấn định là 1.499.987.826 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung giai đoạn 2026 - 2030. Trong cơ cấu phân bổ dòng vốn, chi phí xây dựng đóng vai trò cốt lõi nhằm cải tạo, kiên cố hóa không gian làm việc cho lực lượng dân quân tự vệ.

Ngay sau khi dự án được phê duyệt, vào ngày 24/3/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hải đã ký Quyết định số 68/QĐ-KT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong danh mục các hạng mục triển khai, Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình được xác định mức giá dự toán là 1.308.566.714 đồng. Căn cứ vào tính chất đặc thù, quy mô dòng vốn và các quy định hành chính, hình thức lựa chọn nhà thầu được thống nhất áp dụng là chỉ định thầu rút gọn, thực hiện dưới loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công kéo dài trong 45 ngày.

Chỉ định thầu rút gọn là một cơ chế pháp lý đặc biệt, cho phép rút ngắn tối đa thời gian làm thủ tục nhằm đưa công trình vào vận hành sớm nhất, phục vụ nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, để ngăn chặn rủi ro thất thoát tài sản nhà nước, hành lang pháp lý mới đã thiết lập những chốt chặn kiểm soát chi phí vô cùng khắt khe. Điểm nhấn thực sự thể hiện năng lực quản trị của chủ đầu tư nằm ở Quyết định số 70/QĐ-KT ngày 10/4/2026 do Trưởng phòng Kinh tế ký, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Bình Phát.

Đáng chú ý, mức giá trúng thầu được phê duyệt chính thức ở con số 1.243.138.000 đồng. Văn bản phê duyệt ghi nhận rất rõ ràng, chuẩn mực về cơ sở cấu thành giá trị hợp đồng: Giá trúng thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 8% và đặc biệt là áp dụng việc giảm tiết kiệm 5% giá gói thầu theo điểm b khoản 3 Điều 80 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Thực hiện một phép tính đối soát cơ bản, từ giá dự toán ban đầu 1.308.566.714 đồng, việc chủ đầu tư kiên quyết thương thảo giảm trừ đúng tỷ lệ 5% đã giữ lại cho ngân sách nhà nước số tiền chính xác là 65.428.714 đồng. Dù con số tuyệt đối này không quá lớn so với dự án, nhưng dưới lăng kính quản lý kinh tế, đây là một minh chứng sống động về việc tuân thủ pháp luật nghiêm túc ở cấp cơ sở. Sự minh bạch trong việc đưa tỷ lệ giảm giá bắt buộc vào quyết định phê duyệt thể hiện rõ vai trò, ý thức trách nhiệm giải trình cao của những người đứng đầu cơ quan quản lý vốn.

Quyết định số 70/QĐ-KT ngày 10/4/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu và tiềm lực tài chính qua những con số

Về phía đơn vị thi công, dữ liệu trích xuất từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Bình Phát mang Mã số thuế: 3401189333, được thành lập và đi vào hoạt động ổn định từ năm 2019. Cập nhật theo hệ thống địa giới hành chính mới, doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký trụ sở tại số 86 đường Nguyễn Tri Phương, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình rà soát chuyên sâu lịch sử hoạt động cho thấy, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Bình Phát sở hữu một hồ sơ kinh nghiệm cực kỳ dày dạn cùng mạng lưới phủ sóng rộng khắp trong lĩnh vực xây lắp. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã từng tham gia đấu thầu tại tổng cộng 60 gói thầu lớn nhỏ khác nhau trên thị trường. Trong đó, đơn vị đã xuất sắc được xướng tên trúng thầu tới 54 gói thầu, chỉ trượt 5 gói, 1 gói thầu bị hủy.

Đáng chú ý hơn, tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp đã thực hiện thành công (tính cả tư cách nhà thầu độc lập lẫn thành viên đứng trong các liên danh) đã cán mốc ấn tượng là 74.060.481.418 đồng. Tỷ lệ trúng thầu áp đảo này phần nào phản ánh tiềm lực tài chính lành mạnh, uy tín thi công thực tế cũng như năng lực tối ưu hóa bộ máy của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Trong bối cảnh giá cả vật tư biến động, việc một nhà thầu có thâm niên và phong độ tốt như Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Tân Bình Phát tuân thủ luật chơi chung, chấp thuận thương thảo giảm giá đúng 5% thể hiện sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm kinh tế với chủ đầu tư, tạo tiền đề bảo đảm công trình quốc phòng hoàn thiện đúng tiến độ 45 ngày với chất lượng kỹ thuật tốt nhất.

Góc nhìn chuyên gia: Đòn bẩy nâng cao hiệu quả quản trị công

Bình luận về sự kiện đấu thầu chuẩn mực này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) đánh giá cao tinh thần thượng tôn pháp luật của chủ đầu tư tại địa phương. Chuyên gia phân tích: "Việc Phòng Kinh tế xã Tân Hải bám sát và thực thi triệt để quy định tại điểm b khoản 3 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP trong quá trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp trụ sở quân sự là một tín hiệu rất tích cực. Quy định yêu cầu bắt buộc phải thương thảo về giá để bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu chính là chốt chặn hữu hiệu nhằm ngăn chặn tình trạng 'đi đêm' hay thất thoát dòng vốn công. Việc một dự án cấp cơ sở áp dụng điều này một cách chuẩn xác, ghi nhận minh bạch vào quyết định phê duyệt là minh chứng cho thấy các quy phạm pháp luật mới đang thực sự phát huy tối đa hiệu lực kiểm soát".

Luật sư Hương nhấn mạnh thêm về bối cảnh vĩ mô: Kể từ khi Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các đạo luật sửa đổi, bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) có hiệu lực, trách nhiệm cá nhân của người quyết định đầu tư được đẩy lên mức cao nhất. Đặc biệt, theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính mới từ ngày 01/7/2025, hệ thống hành chính Việt Nam tinh gọn chỉ còn chính quyền 2 cấp là cấp Tỉnh và cấp Xã/Phường (bỏ cấp huyện). Sự thay đổi lịch sử này đặt lên vai cấp xã trọng trách rất lớn khi trở thành một mắt xích độc lập trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án phát triển hạ tầng, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Khi các cơ quan cấp xã nâng cao năng lực thẩm định, tuân thủ nghiêm túc tỷ lệ tiết kiệm như trường hợp tại Tân Hải, nguồn lực tài sản công trên cả nước sẽ được bảo toàn và phát huy giá trị tối đa.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

