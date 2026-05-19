Đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1: Trách nhiệm người đứng đầu và bài toán hiệu quả [Kỳ 4]

Là người trực tiếp ký phê duyệt dự toán và kết quả lựa chọn nhà thầu, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 chịu trách nhiệm cao nhất về tính tiết kiệm của dòng vốn ngân sách.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hầu hết các quyết định then chốt tại đơn vị chủ đầu tư này đều do ông Nguyễn Huy Hùng (Chánh Văn phòng) và bà Nguyễn Thị Huyền (Phó Chánh Văn phòng) ký duyệt.

Tính đến năm 2026, dòng vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng đổ về xã Bảo Lâm 1 tập trung mạnh vào chỉnh trang đô thị và giao thông nông thôn. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của lãnh đạo Văn phòng, tỉ lệ tiết kiệm lại chưa tương xứng với quy mô đầu tư.

Tại dự án Duy tu đường thôn 4 Lộc Ngãi, ông Nguyễn Thị Huyền đã ký Quyết định số 22/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Thiên Nguyên Lâm Đồng. Với giá trúng thầu 487.727.843 đồng so với giá gói thầu 493.046.946 đồng, ngân sách chỉ tiết kiệm được hơn 5 triệu đồng.

Nguồn MSC

Tại gói thầu sửa chữa cổng trụ sở UBND xã Bảo Lâm 1. Bà Nguyễn Thị Huyền – Phó Chánh Văn phòng đã ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 05/QĐ-VP ngày 04/10/2025 với hình thức chỉ định thầu thông thường. Kết quả, Công ty Nhân Tâm trúng thầu với giá bằng 100% dự toán.

Nguồn MSC

Chuyên gia đấu thầu Lê Hào bình luận: "Trong bối cảnh Chính phủ đang siết chặt kỷ cương đầu tư công theo Chỉ thị 12/CT-TTg, việc chủ đầu tư để xảy ra tình trạng 0% tiết kiệm là điều rất khó giải trình. Chánh văn phòng và Phó chánh văn phòng xã Bảo Lâm 1 với tư cách là người đứng đầu đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm về việc lập dự toán có sát giá thực tế hay không và tại sao chưa đạt được mức giá tốt nhất".

Bài toán hiệu quả kinh tế tại xã Bảo Lâm 1 không chỉ là câu chuyện về các con số, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trước Đảng và nhân dân địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Thượng tôn pháp luật trong đấu thầu: Bài học từ thực tiễn tại xã Bảo Lâm 1.