Đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1: Trách nhiệm người đứng đầu và bài toán hiệu quả [Kỳ 4]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hầu hết các quyết định then chốt tại đơn vị chủ đầu tư này đều do ông Nguyễn Huy Hùng (Chánh Văn phòng) và bà Nguyễn Thị Huyền (Phó Chánh Văn phòng) ký duyệt.
Tính đến năm 2026, dòng vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng đổ về xã Bảo Lâm 1 tập trung mạnh vào chỉnh trang đô thị và giao thông nông thôn. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của lãnh đạo Văn phòng, tỉ lệ tiết kiệm lại chưa tương xứng với quy mô đầu tư.
Tại dự án Duy tu đường thôn 4 Lộc Ngãi, ông Nguyễn Thị Huyền đã ký Quyết định số 22/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Thiên Nguyên Lâm Đồng. Với giá trúng thầu 487.727.843 đồng so với giá gói thầu 493.046.946 đồng, ngân sách chỉ tiết kiệm được hơn 5 triệu đồng.
Tại gói thầu sửa chữa cổng trụ sở UBND xã Bảo Lâm 1. Bà Nguyễn Thị Huyền – Phó Chánh Văn phòng đã ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 05/QĐ-VP ngày 04/10/2025 với hình thức chỉ định thầu thông thường. Kết quả, Công ty Nhân Tâm trúng thầu với giá bằng 100% dự toán.
Chuyên gia đấu thầu Lê Hào bình luận: "Trong bối cảnh Chính phủ đang siết chặt kỷ cương đầu tư công theo Chỉ thị 12/CT-TTg, việc chủ đầu tư để xảy ra tình trạng 0% tiết kiệm là điều rất khó giải trình. Chánh văn phòng và Phó chánh văn phòng xã Bảo Lâm 1 với tư cách là người đứng đầu đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm về việc lập dự toán có sát giá thực tế hay không và tại sao chưa đạt được mức giá tốt nhất".
Bài toán hiệu quả kinh tế tại xã Bảo Lâm 1 không chỉ là câu chuyện về các con số, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trước Đảng và nhân dân địa phương.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 5:] Thượng tôn pháp luật trong đấu thầu: Bài học từ thực tiễn tại xã Bảo Lâm 1.
Chỉ thị 12/CT-TTg – "Cây gậy" sắt xử lý sai phạm đấu thầu
Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu yêu cầu:
- Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dàn xếp, thông thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu trái quy định.
- Tập trung thanh tra, kiểm tra các gói thầu có ít nhà thầu tham gia, có tỉ lệ tiết kiệm thấp bất thường.
- Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư nếu để xảy ra vi phạm hoặc để hoạt động đấu thầu kém hiệu quả, gây thất thoát ngân sách.
Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhất hiện nay để các cơ quan báo chí và người dân căn cứ giám sát các đơn vị chủ đầu tư như Văn phòng xã Bảo Lâm 1.