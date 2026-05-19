Bạn đọc - Phản biện

Đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1: Trách nhiệm người đứng đầu và bài toán hiệu quả [Kỳ 4]

Là người trực tiếp ký phê duyệt dự toán và kết quả lựa chọn nhà thầu, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 chịu trách nhiệm cao nhất về tính tiết kiệm của dòng vốn ngân sách.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hầu hết các quyết định then chốt tại đơn vị chủ đầu tư này đều do ông Nguyễn Huy Hùng (Chánh Văn phòng) và bà Nguyễn Thị Huyền (Phó Chánh Văn phòng) ký duyệt.

Tính đến năm 2026, dòng vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng đổ về xã Bảo Lâm 1 tập trung mạnh vào chỉnh trang đô thị và giao thông nông thôn. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của lãnh đạo Văn phòng, tỉ lệ tiết kiệm lại chưa tương xứng với quy mô đầu tư.

Tại dự án Duy tu đường thôn 4 Lộc Ngãi, ông Nguyễn Thị Huyền đã ký Quyết định số 22/QĐ-VP phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Thiên Nguyên Lâm Đồng. Với giá trúng thầu 487.727.843 đồng so với giá gói thầu 493.046.946 đồng, ngân sách chỉ tiết kiệm được hơn 5 triệu đồng.

Nguồn MSC

Tại gói thầu sửa chữa cổng trụ sở UBND xã Bảo Lâm 1. Bà Nguyễn Thị Huyền – Phó Chánh Văn phòng đã ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 05/QĐ-VP ngày 04/10/2025 với hình thức chỉ định thầu thông thường. Kết quả, Công ty Nhân Tâm trúng thầu với giá bằng 100% dự toán.

Nguồn MSC

Chuyên gia đấu thầu Lê Hào bình luận: "Trong bối cảnh Chính phủ đang siết chặt kỷ cương đầu tư công theo Chỉ thị 12/CT-TTg, việc chủ đầu tư để xảy ra tình trạng 0% tiết kiệm là điều rất khó giải trình. Chánh văn phòng và Phó chánh văn phòng xã Bảo Lâm 1 với tư cách là người đứng đầu đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm về việc lập dự toán có sát giá thực tế hay không và tại sao chưa đạt được mức giá tốt nhất".

Bài toán hiệu quả kinh tế tại xã Bảo Lâm 1 không chỉ là câu chuyện về các con số, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trước Đảng và nhân dân địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Thượng tôn pháp luật trong đấu thầu: Bài học từ thực tiễn tại xã Bảo Lâm 1.

Chỉ thị 12/CT-TTg – "Cây gậy" sắt xử lý sai phạm đấu thầu

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu yêu cầu:

  • Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dàn xếp, thông thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu trái quy định.
  • Tập trung thanh tra, kiểm tra các gói thầu có ít nhà thầu tham gia, có tỉ lệ tiết kiệm thấp bất thường.
  • Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư nếu để xảy ra vi phạm hoặc để hoạt động đấu thầu kém hiệu quả, gây thất thoát ngân sách.

Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhất hiện nay để các cơ quan báo chí và người dân căn cứ giám sát các đơn vị chủ đầu tư như Văn phòng xã Bảo Lâm 1.

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng: Hàng loạt gói thầu xây lắp trúng sát giá, tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Hoạt động đầu tư công tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "nhỏ giọt". Nhiều gói thầu trị giá hàng tỷ đồng nhưng mức giảm giá sau đấu thầu chỉ mang tính tượng trưng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn 2025 - 2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 (tỉnh Lâm Đồng) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho nhiều công trình hạ tầng giao thông và trụ sở. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu từ 10 gói thầu có kết quả hợp lệ với tổng giá trị 15.000.925.570 đồng, tổng giá trị trúng thầu ghi nhận là 14.713.601.273 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm trung bình chỉ đạt mức 1,92%.

Tại dự án "Xây dựng, nâng cấp sửa chữa đường giao thông hẻm 43 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng", gói thầu "Toàn bộ chi phí xây lắp + chi phí dự phòng" (mã TBMT: IB2600047794) có giá gói thầu được duyệt là 5.932.943.490 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, ngày 26/03/2026, ông Nguyễn Huy Hùng – Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng trúng thầu. Giá trúng thầu là 5.823.677.866 đồng. Mức tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này chỉ là 1,84%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1: Nhiều nhà thầu "trượt" vì lỗi sơ đẳng [Kỳ 2]

Tại các gói thầu đấu thầu rộng rãi, không ít đối thủ dù có năng lực nhưng vẫn bị loại bởi những lỗi kỹ thuật như sử dụng tiêu chuẩn hết hiệu lực hoặc thiếu bản vẽ biện pháp thi công.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thiếu vắng tính cạnh tranh thực chất tại xã Bảo Lâm 1 thể hiện rõ qua báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Tại gói thầu dự án hẻm 43 Trần Phú, có 03 nhà thầu tham gia gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Phú Hoàng, Công ty TNHH XD & TM Thành Phát ICC và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phú Lâm. Mặc dù cả 3 đều đạt về năng lực, kinh nghiệm, nhưng bước vào vòng kỹ thuật, 2 đối thủ của Thanh Phú Hoàng đều bị loại.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Lâm Đồng: Lộ diện "hệ sinh thái" công ty tư vấn tại các gói thầu của xã Bảo Lâm 1 [Kỳ 3]

Quy trình lựa chọn nhà thầu tại xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng có sự tham gia xuyên suốt của một nhóm các đơn vị tư vấn lập hồ sơ, thẩm định và giám sát quen thuộc.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, đứng sau các quyết định phê duyệt kết quả thầu của Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 1 là các báo cáo thẩm định và đánh giá từ các doanh nghiệp tư vấn.

Tại dự án hẻm 43 Trần Phú, Công ty TNHH Linh Nguyễn XD là đơn vị được giao gói thầu số 04 về tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSDT. Theo báo cáo số 01/BCĐG-LNXD, đơn vị này đã trực tiếp đánh giá "Không đạt" cho các đối thủ cạnh tranh của Công ty Thanh Phú Hoàng. Đáng nói, Công ty Linh Nguyễn XD cũng thường xuyên xuất hiện trong danh sách các nhà thầu có quan hệ với chủ đầu tư.

Xem chi tiết

