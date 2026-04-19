Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Công ty Quyết Thắng "điệp khúc" chỉ định thầu tiết kiệm cho ngân sách "nhỏ giọt"

Thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Phòng Kinh tế xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đã lựa chọn Công ty Quyết Thắng thực hiện gói thầu xây lắp với tỉ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 2%, gây băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế.

Hải Đăng

Trong bối cảnh TP Cần Thơ đang nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực đầu tư công sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1668/NQ-UBTVQH15, hoạt động đấu thầu tại cơ sở đang đòi hỏi sự minh bạch và hiệu quả cao hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ định thầu tại một gói thầu xây lắp trên địa bàn xã Lương Tâm mới đây đang làm dấy lên những dấu hỏi về trách nhiệm giải trình và tính hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng ngân sách địa phương.

Chỉ định thầu xây lắp: Tiết kiệm "có như không"

Vừa qua, ông Trần Ngọc Thanh Thòn – Trưởng phòng Kinh tế xã Lương Tâm, TP Cần Thơ đã ký Quyết định số 93/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình Tuyến đường kênh số 1 ấp 5 (đoạn từ cầu Ba Viễn đến kênh Nông Trường). Đây là dự án giao thông nông thôn quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng tại ấp 5, xã Lương Tâm.

Nguồn MSC

Theo hồ sơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 79/QĐ-KT ngày 02/04/2026 , gói thầu xây lắp này có giá dự toán là 1.688.341.000 đồng. Hình thức được lựa chọn là chỉ định thầu rút gọn. Kết quả, Công ty TNHH Một thành viên đầu tư xây dựng Quyết Thắng (Công ty Quyết Thắng) được chỉ định thực hiện với giá là 1.654.575.000 đồng.

Điều đáng bàn là sau quy trình thương thảo và lựa chọn nhà thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này chỉ đạt 33.766.000 đồng. Với một gói thầu có giá trị gần 1,7 tỷ đồng, tỉ lệ tiết kiệm khoảng 2% được giới chuyên gia đánh giá là mức khiêm tốn, chưa phản ánh rõ nét nỗ lực tối ưu hóa chi phí đầu tư của đơn vị mời thầu.

"Chân dung" nhà thầu trúng gói chỉ định

Theo tìm hiểu, đơn vị được Phòng Kinh tế xã Lương Tâm "chọn mặt gửi vàng" là Công ty Quyết Thắng, có mã số thuế 6300250234, địa chỉ trụ sở đặt tại ấp 1, phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ. Doanh nghiệp này do ông Hồ Minh Triết làm Giám đốc.

Dù quy mô nhỏ, nhưng lịch sử tham gia đấu thầu của Công ty Quyết Thắng lại cho thấy một sự "ưu thế" đáng kinh ngạc tại các gói thầu chỉ định. Theo dữ liệu phân tích năng lực, tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu này đã tham gia 10 gói thầu, trúng 6 gói và trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng thầu với vai trò độc lập đạt hơn 4,5 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý nằm ở chỗ, trong tổng giá trị trúng thầu nêu trên, có đến 3.678.010.000 đồng đến từ các gói chỉ định thầu. Như vậy, giá trị từ các quyết định chỉ định thầu chiếm tới hơn 81% tổng năng lực trúng thầu độc lập của doanh nghiệp này. Không dừng lại ở đó, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Quyết Thắng cũng duy trì ở mức cao ngất ngưởng là 95,99%.

Trước khi trúng thầu tại Lương Tâm, Công ty Quyết Thắng cũng từng ghi nhận các gói thầu trúng với tỉ lệ tiết kiệm gần như bằng 0 tại các đơn vị khác. Điển hình như tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Long Mỹ 2, nhà thầu này từng trúng 2 gói thầu với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng nhưng tỉ lệ trúng so với dự toán lên tới 100% (tức không tiết kiệm đồng nào). Những con số này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

Cần làm rõ trách nhiệm giải trình

Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Theo khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, gói thầu xây lắp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định rất rõ tại Điều 80 Nghị định này về quy trình chỉ định thầu rút gọn: Chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu xây lắp thông dụng, có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được 2% ngân sách đòi hỏi chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải trình rõ ràng về quy trình thương thảo đơn giá."

Môi trường đấu thầu lành mạnh không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ đúng hạn mức giá theo quy định, mà quan trọng hơn là phải đảm bảo được mục tiêu tối thượng là tính hiệu quả của dòng vốn ngân sách. Việc một doanh nghiệp quy mô nhỏ liên tục được chỉ định thực hiện các gói thầu với tỉ lệ tiết kiệm thấp là một dấu hiệu cần được các cơ quan giám sát đầu tư công tại TP Cần Thơ lưu tâm.

Dư luận đang mong chờ một lời giải đáp thỏa đáng từ phía Phòng Kinh tế xã Lương Tâm về sự lựa chọn này, để niềm tin của người dân vào sự minh bạch trong xây dựng hạ tầng cơ sở tại địa phương ngày càng được củng cố.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

PHÁP LUẬT VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu được quy định chặt chẽ về điều kiện áp dụng và quy trình thực hiện nhằm đảm bảo tính hiệu quả kinh tế trong sử dụng ngân sách nhà nước:

1. Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu:

  • Gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp nhằm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; ngăn chặn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; hoặc để tránh gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng.
  • Gói thầu thuộc dự án đầu tư công đặc biệt, khẩn cấp hoặc dự án quan trọng quốc gia theo nghị quyết của Quốc hội.
  • Gói thầu có yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước.
  • Gói thầu có yêu cầu đặc thù về chuyên môn, kỹ thuật, quyền tác giả, bản quyền hoặc cần bảo đảm tính tương thích về công nghệ.
  • Gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu, nhà sản xuất có khả năng cung cấp trên thị trường.
  • Gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu do Chính phủ quy định.

2. Hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu thuộc dự án:

  • Gói thầu dịch vụ tư vấn: Giá gói thầu không quá 800 triệu đồng.
  • Gói thầu xây lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, hỗn hợp: Giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng.

3. Quy trình chỉ định thầu rút gọn:

  • Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng: Chủ đầu tư căn cứ mục tiêu, phạm vi công việc để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được dự kiến có khả năng thực hiện gói thầu.
  • Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng: Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành thương thảo về các nội dung công việc và đặc biệt là thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế.
  • Phê duyệt và công khai kết quả: Căn cứ kết quả thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện công khai thông tin theo quy định.
  • Ký kết hợp đồng: Hợp đồng được ký kết phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và các tài liệu liên quan khác.

Việc thực hiện chỉ định thầu phải đảm bảo các nguyên tắc về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền, chủ đầu tư trước pháp luật về tính hiệu quả của gói thầu.

#Chỉ định thầu #Cần Thơ #Ngân sách #Hiệu quả #Đấu thầu

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu tại Bình Lộc: Chỉ Kim Trung Tín tham gia, ngân sách tiết kiệm chưa đến 1%

Chỉ có duy nhất công ty Kim Trung Tín tham dự và trúng gói thầu tại dự án thoát nước đường số 26, phường Bình Lộc, với tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức rất thấp

Duy nhất một nhà thầu tham gia dự thầu qua mạng

Ngày 09/04/2026, ông Lê Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Lộc đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-KTHT&ĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 (Xây dựng). Công trình này thuộc dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường số 26, khu phố Suối Tre.

Bạn đọc - Phản biện

Cận cảnh gói thầu 1,7 tỷ tại Đắk Song: Công ty Việt Long tiếp tục trúng thầu

Với lịch sử trúng hàng trăm gói thầu, Công ty TNHH Việt Long tiếp tục khẳng định vị thế khi được Phòng Kinh tế xã Đắk Song giao dự án điện chiếu sáng mới đây.

Hoạt động đấu thầu và mua sắm công luôn đóng một vai trò huyết mạch trong việc quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước. Mục tiêu tối thượng của hệ thống pháp luật về đấu thầu là hướng đến việc kiến tạo một môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, đảm bảo tối đa hóa hiệu quả kinh tế và đề cao trách nhiệm giải trình của các bên liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không thông qua đấu thầu rộng rãi, điển hình như hình thức chỉ định thầu, luôn là một vấn đề cần được soi chiếu và phân tích dưới những lăng kính cẩn trọng, khách quan để đảm bảo mọi quy trình đều tuân thủ đúng quy định pháp luật và tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công.

Theo các tài liệu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và hồ sơ thu thập được, vào ngày 13/03/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Đắk Song đã chính thức ký ban hành Quyết định số 19/QĐ-KT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án: Đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng tại khu vực trung tâm xã Đắk Song. Trong kế hoạch được phê duyệt này, hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thi công xây dựng công trình đã được ấn định ngay từ đầu là "chỉ định thầu".

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Duy Khánh: Trúng gói thầu xây lắp "sát giá" tại xã Tân Hồng [Kỳ 1]

Thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, Công ty TNHH Duy Khánh đã được phê duyệt trúng gói thầu thi công tại chợ Bình Phú với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/04/2026, ông Nguyễn Trường Duy, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 10/QĐ-PKT.TC về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo chợ Bình Phú. Đây là dự án thuộc hạng mục nâng cấp, cải tạo quan trọng đối với hạ tầng thương mại của địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đáng chú ý, mức giá trúng thầu của Công ty TNHH Duy Khánh được công bố là 1.231.999.000 đồng (bao gồm VAT 8%). Khi đối chiếu với Quyết định số 10/QĐ-PKT.ĐT ngày 02/04/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho cùng dự án, giá gói thầu số 03 cũng được ấn định chính xác ở con số 1.231.999.000 đồng. Như vậy, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, gói thầu này đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0 đồng (tỷ lệ 0%).

Hà Nội: Yêu cầu đình chỉ xây dựng công trình sai quy định tại di tích chùa Bảo Tháp

Công trình nhà Tứ Ân trong khuôn viên cùa Bảo Tháp và chùa Phe (xã Đại Thanh) được xây khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích. Trước vấn đề này, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản yêu cầu địa phương đình chỉ thi công và dừng toàn bộ hoạt động liên quan đến việc xây dựng các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích.

