Hacker tấn công Mac qua quảng cáo Google cực tinh vi

Chiến dịch quảng cáo độc hại trên Google đang nhắm vào người dùng Mac, phát tán mã độc đánh cắp dữ liệu ngay từ kết quả tìm kiếm tưởng chừng an toàn.

Một chiến dịch tấn công mạng mới đang khiến cộng đồng người dùng macOS lo ngại khi hacker lợi dụng chính hệ thống quảng cáo của Google để phát tán mã độc.
Theo các chuyên gia bảo mật, kẻ tấn công đã mua quảng cáo hiển thị trên Google Search, dẫn người dùng tìm kiếm công cụ Homebrew tới một trang giả mạo được đặt ngay trên nền tảng Google Sites.
Điểm nguy hiểm nằm ở chỗ đường link hiển thị hoàn toàn hợp lệ, khiến người dùng gần như không thể phân biệt thật giả nếu chỉ nhìn vào địa chỉ website.
Trang giả mạo này tái hiện giao diện chính thức, yêu cầu người dùng sao chép lệnh cài đặt vào Terminal - thao tác vốn quen thuộc với dân kỹ thuật - nhưng thực chất là kích hoạt mã độc ẩn.
Loại mã độc được phát tán mang tên MacSync Stealer, có khả năng đánh cắp mật khẩu, dữ liệu trình duyệt, tin nhắn và cả thông tin ví tiền mã hóa.
Đáng lo ngại hơn, virus còn có thể thay thế ứng dụng ví như Ledger hoặc Trezor bằng phiên bản giả, âm thầm ghi lại cụm từ khôi phục để chiếm đoạt tài sản.
Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi đã gỡ bỏ mã độc, nguy cơ vẫn tồn tại nếu người dùng không cài đặt lại ứng dụng từ nguồn chính thức.
Trong bối cảnh các cuộc tấn công ngày càng tinh vi, người dùng được khuyến cáo tránh nhấp vào quảng cáo, kiểm tra kỹ nguồn tải và không chạy các lệnh không rõ nội dung để bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân.
