Cân nhắc quy định Thủ tướng chỉ định Chủ tịch UBND tỉnh

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Công an tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.