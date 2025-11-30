Hà Nội

Cận cảnh Nissan Frontier Pro 2026 từ 632 triệu đồng tại Trung Quốc

Xe

Cận cảnh Nissan Frontier Pro 2026 từ 632 triệu đồng tại Trung Quốc

Mẫu Frontier Pro vừa xuất hiện tại Trung Quốc không phải Navara nâng cấp, mà là dòng bán tải mới được Nissan xây dựng để phục vụ chiến lược toàn cầu.

Nguyễn Anh
Liên doanh Nissan Zhengzhou (Nissan Trịnh Châu - Trung Quốc) vừa chính thức giới thiệu Frontier Pro thế hệ mới, dòng bán tải chiến lược được hãng định hướng xuất khẩu toàn cầu. Mẫu xe được phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Trung Quốc.
Frontier Pro được Nissan tách bạch triết lý thiết kế giữa hai hệ động lực, trong đó bản động cơ đốt trong (ICE) giữ ngôn ngữ V-Motion đặc trưng, mang đến diện mạo khỏe khoắn, quen thuộc nhưng hiện đại hơn.
Phiên bản PHEV sở hữu phong cách điện khí hoá, lưới tản nhiệt kín hơn và nhiều chi tiết công nghệ, phù hợp định hướng kiểu xe tương lai xanh. Về kích thước, Frontier Pro thuộc nhóm bán tải cỡ trung với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là: 5.520 × 1.960 × 1.950mm, chiều dài cơ sở: 3.300mm.
Thùng hàng của mẫu xe bán tải Nissan Frontier Pro 2026 có kích thước 1.520 × 1.600 × 490mm. So với Ford Ranger Raptor thì Frontier Pro lớn hơn đôi chút và tương đương kích thước Toyota Tacoma.
Một số phiên bản cao cấp còn có cửa hậu đóng/mở điện, nâng trải nghiệm tiện dụng trong vận hành hàng ngày. Khoang cabin được xây dựng theo hướng tiện nghi và thực dụng với cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm cỡ lớn...
Các dải nút bấm cơ học của xe cho các chức năng quan trọng, hệ thống âm thanh JLA 12 loa. Vật liệu được chọn đa số là da mềm, ngoài ra còn có cửa sổ trời cỡ lớn. Hướng thiết kế này mang lại cảm giác khác biệt và cao cấp hơn so với nhiều mẫu bán tải truyền thống.
Frontier Pro cung cấp ba cấu hình động lực gồm động cơ xăng 2.0L, công suất 258 mã lực, momen xoắn 400Nm và hộp số tự động 8 cấp. Tuỳ chọn động cơ diesel có dung tích 2.3L, công suất 190 mã lực, momen xoắn 500Nm đi kèm hộp số tự động 8 cấp.
Phiên bản hybrid PHEV sẽ có động cơ xăng 1.5L kết hợp motor điện cho tổng công suất 429 mã lực, momen xoắn tối đa 800Nm, hộp số DHT 4 cấp cho phép di chuyển thuần điện 135km.
Tại thị trường mức giá xe Nissan Frontier Pro 2026 từ 169.900 – 249.900 nhân dân tệ (khoảng 632-930 triệu đồng). Trong đó phiên bản chạy xăng/diesel có giá 169.900 – 196.900 nhân dân tệ, bản hybrid PHEV có giá 189.900 – 249.900 nhân dân tệ.
Zhengzhou Nissan là liên doanh đầu tiên của Nissan sản xuất xe hoàn chỉnh tại Trung Quốc, đồng thời là trung tâm R&amp;D của mảng xe thương mại nhẹ (LCV). Frontier Pro là mẫu xe hoàn toàn mới mở đầu cho chiến lược toàn cầu hoá bắt đầu từ Trung Quốc, khẳng định vai trò ngày càng lớn của Nissan tại thị trường tỉ dân.
Video: ra mắt xe bán tải Nissan Frontier Pro 2026.
