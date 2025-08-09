Hà Nội

Cận cảnh nhà mới như "triển lãm nghệ thuật" của Quỳnh Anh Shyn

Bất động sản

Cận cảnh nhà mới như "triển lãm nghệ thuật" của Quỳnh Anh Shyn

Nếu penthouse cũ toàn màu hồng bánh bèo, nhà mới của Quỳnh Anh Shyn lại cá tính và chơi hệ màu đa dạng hơn, như không gian triển lãm nghệ thuật sống động.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Quỳnh Anh Shyn gây bất ngờ khi đã bán căn penthouse 12 tỷ để mua nhà mới. Ảnh: FBNV
Căn hộ mới của nàng fashionista không còn 2 màu hồng - xanh như nhà cũ nữa mà có đầy đủ các màu, thể hiện rõ đam mê với màu sắc cũng như gu thẩm mỹ trưởng thành theo thời gian của cô. Ảnh: FBNV
Quỳnh Anh Shyn bố trí nhiều tủ để không gian sống gọn gàng. Ngay từ khi bước vào nhà sẽ thấy 2 dàn tủ đựng giày dép. Ảnh: FBNV
Bên dưới có bệ ngồi đi giày xinh xắn với màu xanh - vàng chủ đạo. Ảnh: FBNV
Bên phải lối vào là khu bếp - ăn với thiết kế mở, màu xanh cổ vịt đậm. Ảnh: FBNV
Nhà bếp của Quỳnh Anh Shyn được trang bị loạt đồ dùng cơ bản lò vi sóng, lò nướng, bếp từ... và không cần bày biện quá nhiều. Ảnh: FBNV
Phần đảo bếp nổi bật với màu vàng rực rỡ, tạo cảm giác sạch sẽ. Ảnh: FBNV
Bàn ăn là điểm nhấn cá tính trong không gian bếp hiện đại, với bàn kính nối dài trong suốt khung đỏ. Ảnh: FBNV
Thay vì chọn ghế đồng bộ, Quỳnh Anh Shyn kết hợp nhiều kiểu dáng và sắc độ từ trong suốt đến khói trầm tạo nên tổng thể vừa phá cách vừa thời thượng. Ảnh: FBNV
Phòng khách toát lên chất nghệ sĩ và hiện đại với lối phối màu độc đáo. Ảnh: FBNV
Điểm nhấn là chiếc đèn trần hình cầu mang dáng vẻ tương lai. Ảnh: FBNV
Điểm nhấn là chiếc đèn trần hình cầu mang dáng vẻ tương lai. Ảnh: FBNV
Phòng tắm có tone màu vàng chính xen kẽ thêm một chút phụ kiện bằng tre mộc mạc. Ảnh: FBNV
Bồn tắm, giá đựng bình hoa, bồn rửa mặt vẫn là những món đồ trong suốt phù hợp với tổng thể cả nhà. Ảnh: FBNV &gt;&gt;&gt; Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTV24
#nhà mới Quỳnh Anh Shyn #thiết kế nội thất cá tính #penthouse 12 tỷ #phòng khách nghệ thuật #không gian sống màu sắc #bếp mở hiện đại

