Cận cảnh loài trăn khổng lồ cực đẹp, đẻ nhiều như chuột

Là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới, trăn Miến Điện (Python bivittatus) ẩn chứa nhiều điều thú vị ít người biết đến.
Mới đây, cựu hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi lăng-xê triệt để mẫu váy "baby doll".
Mới đây, cựu hoa khôi bóng chuyền Đặng Thu Huyền khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi lăng-xê triệt để mẫu váy "baby doll".
Trận Vienna năm 1683 được xem là một bước ngoặt lớn trong lịch sử châu Âu, khi liên quân Thiên Chúa giáo đẩy lùi cuộc vây hãm của đế chế Hồi giáo Ottoman.
Mới đây, người đẹp Huyền Lizzie đã "đốt mắt" người hâm mộ khi khoe loạt ảnh diện bikini nóng bỏng tại bãi biển ở Quảng Ninh.
Nhắc đến tình bạn thân thiết trong showbiz Việt, không thể không nhắc đến gia đình 'Hoa dâm bụt' gồm các ca sĩ: Đức Phúc, Hòa Minzy và Erik.
Lực lượng Nga ghi dấu bước tiến mới khi chiếm làng Berezovoe ở Dnipropetrovsk, mở rộng kiểm soát và gây sức ép lớn lên tuyến phòng thủ Ukraine.
Từ câu chuyện vu vơ của bà bán nước ven đường về hai mẹ con lên chùa làm lễ cầu siêu cho cô gái chết oan 14 năm trước, các trinh sát đã lần tìm ra hung thủ.
Ở Trung Quốc thời phong kiến, nhiều cung nữ rất sợ bị hoàng đế để mắt tới. Điều này xuất phát từ một số nguyên nhân.
Là một khoáng vật quen thuộc với con người, pyrite thường được gọi là “vàng ngu”, vừa có vẻ đẹp lấp lánh vừa chứa đựng nhiều điều thú vị ít người biết.
Sau BYD, MG là cái tên tiếp theo của Trung Quốc gia nhập thị trường bán tải tầm trung với MG U9 ở Úc và dự định sắp tới sẽ bán tại Đông Nam Á..
Ukraine mở chiến dịch phản công lớn tại Donetsk, giành lại nhiều khu định cư, trận đánh ác liệt này liệu có thể xoay chuyển cục diện chiến trường.
Tựa game bắn súng chiến thuật Ready or Not cán mốc 13 triệu bản bán ra, vượt qua những tranh cãi và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng game thủ.
Tử vi dự báo, từ nay đến Trung Thu, 4 con giáp này có thể đón nhận nhiều tài lộc bất ngờ, tiền của tăng lên.
Một vật thể làm công cụ bện dây thừng 40.000 năm tuổi được tìm thấy trong hang động nổi tiếng ở Đức giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Rima Edbouche - bà xã của Quả Bóng Vàng Ousmane Dembele luôn thu hút sự chú ý của công chúng bởi lối sống kín đáo, ít khi lộ mặt.
Ở tuổi 30, diễn viên Quỳnh Kool khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi đã có thể tậu xế hộp sang trọng, sửa nhà tặng bố mẹ, thường xuyên đi du lịch...
Ngôi nhà 3 tầng gây ấn tượng với một mặt tựa vào vách núi, mặt còn lại có tầm nhìn rộng ra thung lũng.
Huyền Baby một lần nữa chứng minh cho danh xưng "mỹ nhân không tuổi" với bộ ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân.
Triệu Vân được người đời tôn làm “Võ thần”. Điều này xuất phát từ việc võ tướng này trí dũng song toàn, lập được nhiều chiến công khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía.
Cá mập báo hoa mai nổi bật với những đốm nâu giống báo trên cơ thể, tốc độ bơi hơi chậm. Loài này được IUCN xếp vào danh mục nguy cấp.
Windows Phone từng gây ấn tượng với độ mượt và giao diện Metro độc đáo. Nhưng nếu không biến mất, liệu nó có giữ được bản sắc hay hòa tan trong thế giới Android