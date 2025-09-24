Hà Nội

Cận cảnh loài trăn khổng lồ cực đẹp, đẻ nhiều như chuột

Giải mã

Cận cảnh loài trăn khổng lồ cực đẹp, đẻ nhiều như chuột

Là một trong những loài trăn lớn nhất thế giới, trăn Miến Điện (Python bivittatus) ẩn chứa nhiều điều thú vị ít người biết đến.

T.B (tổng hợp)
Kích thước khổng lồ đáng kinh ngạc. Trăn Miến Điện có thể dài hơn 5 mét và nặng trên 90 kg, thuộc nhóm trăn lớn nhất hành tinh. Ảnh: Pinterest.
Khả năng nuốt mồi khó tin. Chúng có thể nuốt trọn những con mồi lớn như lợn, hươu, thậm chí cả cá sấu non nhờ hàm linh hoạt và cơ bắp khỏe. Ảnh: Pinterest.
Sinh sản cực kỳ mạnh mẽ. Một con cái có thể đẻ từ 50 đến hơn 100 trứng trong một lần, khiến chúng dễ dàng bùng nổ số lượng ở môi trường thích hợp. Ảnh: Pinterest.
Khả năng bơi lội tuyệt vời. Loài trăn này bơi giỏi và có thể sống tốt ở cả môi trường rừng, đầm lầy, sông hồ, giúp chúng lan rộng nhanh chóng ở nơi có điều kiện phù hợp. Ảnh: Pinterest.
Hoa văn da tuyệt đẹp. Lớp da với hoa văn nâu vàng xen kẽ hình khối đen đặc trưng vừa giúp ngụy trang trong tự nhiên vừa là lý do chúng bị săn bắt lấy da. Ảnh: Pinterest.
Có tuổi thọ cao. Trong điều kiện nuôi nhốt, trăn Miến Điện có thể sống đến 25 năm, cho thấy sức khỏe và khả năng thích nghi bền bỉ. Ảnh: Pinterest.
Loài ngoại lai xâm lấn nguy hiểm. Tại bang Florida (Mỹ), trăn Miến Điện đã trở thành mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái, gây suy giảm quần thể động vật bản địa. Ảnh: Pinterest.
