Cận cảnh loài rùa nhỏ nhất châu Phi, từng được người Ai Cập cổ tôn thờ

Giải mã

Cận cảnh loài rùa nhỏ nhất châu Phi, từng được người Ai Cập cổ tôn thờ

Rùa cạn Ai Cập (Testudo kleinmanni) là một trong những loài rùa nhỏ bé và hiếm gặp nhất thế giới, mang trong mình nhiều bí mật sinh học và văn hóa đặc biệt.

T.B (tổng hợp)
1. Loài rùa nhỏ nhất châu Phi. Testudo kleinmanni chỉ dài khoảng 10–15 cm khi trưởng thành, khiến chúng trở thành loài rùa cạn nhỏ nhất châu Phi. Ảnh: Pinterest.
2. Màu mai vàng nhạt độc đáo. Mai của chúng có màu vàng nhạt hoặc vàng kem, giúp ngụy trang hiệu quả giữa sa mạc và vùng bán hoang mạc. Ảnh: Pinterest.
3. Sống ở môi trường khắc nghiệt. Loài rùa này sinh sống chủ yếu ở Ai Cập, Libya và Israel, nơi có khí hậu cực kỳ khô hạn và nóng bức. Ảnh: Pinterest.
4. Chế độ ăn đa dạng. Chúng ăn cỏ, lá, hoa và một số loài cây bụi sa mạc, tận dụng nguồn dinh dưỡng ít ỏi của tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
5. Kích thước mai phân biệt giới tính. Con cái thường lớn hơn con đực, một đặc điểm giúp tăng khả năng mang trứng và bảo vệ thế hệ sau. Ảnh: Pinterest.
6. Tuổi thọ đáng nể. Dù nhỏ bé, chúng có thể sống đến hơn 50 năm trong điều kiện tự nhiên và lâu hơn khi được chăm sóc nuôi dưỡng. Ảnh: Pinterest.
7. Vai trò văn hóa đặc biệt. Ở Ai Cập cổ đại, loài vật này được coi là biểu tượng của sự trường thọ và đôi khi xuất hiện trong các hình khắc tôn giáo. Ảnh: wikimedia.
8. Tình trạng nguy cấp nghiêm trọng. IUCN xếp loài này vào nhóm "Cực kỳ nguy cấp" do mất môi trường sống và nạn buôn bán động vật hoang dã. Ảnh: homeandroost.co.uk.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#rùa cạn Ai Cập #Testudo kleinmanni #rùa quý hiếm châu Phi #rùa nhỏ nhất châu Phi #rùa sa mạc Ai Cập #đặc điểm rùa cạn

