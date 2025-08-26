Hà Nội

Vượn đen má hung Nam Bộ ghi nhận ở Đắk Lắk là loài trong sách Đỏ

Giải mã

Vượn đen má hung Nam Bộ ghi nhận ở Đắk Lắk là loài trong sách Đỏ

Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên đã phát hiện nhận 6 đàn Vượn đen má hung Nam Bộ ở Đắk Lắk. Loài động vật này có tên trong Sách đỏ.

Tâm Anh (TH)
Hai đàn Vượn đen má hung Nam Bộ lần đầu tiên được Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn thiên nhiên ghi nhận trong lần khảo sát tại khu vực Đèo Cả - Hòn Nưa (tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) vào tháng 4/2025. Ảnh: Tiền phong.
Trong đợt điều tra lần thứ hai vào đầu tháng 8/2025 tại rừng đặc dụng Tây Hòa và Sông Hinh, nhóm nghiên cứu ghi nhận thêm 4 đàn vượn mới. Tổng cộng, 6 đàn vượn đen má hung với ước tính ít nhất 15 cá thể được xác nhận sau 2 đợt khảo sát nhanh trong khu vực. Ảnh: eprc.asia.
Vượn đen má hung Nam Bộ (tên khoa học Nomascus gabriellae) thuộc bộ linh trưởng (Primates). Đây là một trong những loài linh trưởng đặc hữu của khu vực Đông Dương, phân bố chủ yếu tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Ảnh: eprc.asia.
Liên minh bảo tồn quốc tế năm 2023 xếp vượn đen má hung vào nhóm Nguy cấp (EN – Endangered). Sách đỏ Việt Nam 2024 cũng đưa loài động vật quý hiếm vào phân hạng Nguy cấp. Ảnh: zooinstitutes.com.
Vượn đen má hung nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, ngày 22-9-2021 của Chính phủ. Ảnh: zooinstitutes.com.
Loài vượn đen má hung Nam Bộ có đặc điểm phân hóa giới tính rõ ràng. Trong đó, cá thể đực có bộ lông đen tuyền, má hung đỏ. Trong khi ấy, con cái có lông vàng nhạt, đỉnh đầu có chỏm lông đen. Ảnh: zooinstitutes.com.
Với lối sống theo đàn nhỏ có tính gắn kết gia đình cao, mỗi đàn vượn đen má hung thường gồm cá thể bố mẹ và các con. Ảnh: zoochat.com.
Thức ăn của vượn đen má hung chủ yếu gồm: lá cây, hoa, quả. Thời gian sinh sản trung bình khoảng 27 tháng một lần. Thời gian mang thai từ 7 - 8 tháng và mỗi lần chỉ sinh một con non. Ảnh: joelsartore.com.
Trong thời gian qua, số lượng cá thể vượn đen má hung suy giảm nhanh do vấn nạn săn bắn trái phép, sinh cảnh tự nhiên bị thu hẹp... Ảnh: zoochat.com.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
