Loài chó hoang có đôi tai khổng lồ, chỉ thích ăn sâu bọ

Giải mã

Loài chó hoang có đôi tai khổng lồ, chỉ thích ăn sâu bọ

Cáo tai dơi (Otocyon megalotis) là một loài động vật thú vị sống ở châu Phi, nổi bật với đôi tai khổng lồ cùng những đặc điểm sinh học độc đáo.

T.B (tổng hợp)
1. Đôi tai khổng lồ đặc trưng. Cáo tai dơi có đôi tai dài tới 13 cm, giúp chúng tản nhiệt và phát hiện côn trùng dưới lòng đất. Ảnh: Pinterest.
2. Thức ăn chính là mối và côn trùng. Khác với nhiều loài cáo khác, chúng chủ yếu ăn mối, bọ cánh cứng và châu chấu thay vì săn mồi lớn. Ảnh: Pinterest.
3. Bộ răng thích nghi đặc biệt. Chúng có tới 46–50 chiếc răng, nhiều hơn hầu hết các loài thú ăn thịt khác, phù hợp để nhai côn trùng cứng. Ảnh: Pinterest.
4. Khả năng nghe nhạy bén. Đôi tai to không chỉ giúp tản nhiệt mà còn giúp cáo tai dơi nghe tiếng côn trùng di chuyển trong lòng đất. Ảnh: Pinterest.
5. Tập tính xã hội cao. Khác với nhiều loài cáo thường sống đơn độc, cáo tai dơi sống thành đàn nhỏ và hợp tác chăm sóc con non. Ảnh: Pinterest.
6. Phân bố ở châu Phi. Loài này xuất hiện ở các vùng thảo nguyên và bán hoang mạc thuộc Đông và Nam Phi, nơi có nhiều côn trùng để kiếm ăn. Ảnh: Pinterest.
7. Hoạt động chủ yếu về đêm. Cáo tai dơi thường đi săn vào ban đêm để tránh nóng và tận dụng nguồn côn trùng hoạt động mạnh. Ảnh: Pinterest.
8. Vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Với việc tiêu thụ lượng lớn côn trùng, chúng giúp cân bằng quần thể và bảo vệ thảm thực vật. Ảnh: Pinterest.
