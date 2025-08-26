Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh loài rùa đẹp nhất thế giới, chỉ có ở Myanmar

Giải mã

Cận cảnh loài rùa đẹp nhất thế giới, chỉ có ở Myanmar

Rùa sao Miến Điện (Geochelone platynota) là một trong những loài rùa cạn quý hiếm và đặc hữu, nổi bật với vẻ đẹp độc đáo nhưng cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

T.B (tổng hợp)
1. Đặc trưng với hoa văn hình sao. Mai của rùa sao Miến Điện có các tia sáng tỏa ra từ tâm mỗi vảy, tạo thành những họa tiết như ngôi sao tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
1. Đặc trưng với hoa văn hình sao. Mai của rùa sao Miến Điện có các tia sáng tỏa ra từ tâm mỗi vảy, tạo thành những họa tiết như ngôi sao tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
2. Phân bố hẹp tại Myanmar. Là loài đặc hữu của Myanmar, rùa sao Miến Điện chỉ sinh sống tại một số khu vực rừng khô và thảo nguyên, khiến chúng rất dễ bị tổn thương. Ảnh: Pinterest.
2. Phân bố hẹp tại Myanmar. Là loài đặc hữu của Myanmar, rùa sao Miến Điện chỉ sinh sống tại một số khu vực rừng khô và thảo nguyên, khiến chúng rất dễ bị tổn thương. Ảnh: Pinterest.
3. Có kích thước vừa phải. Một con trưởng thành thường dài khoảng 25–30 cm, cân nặng trung bình từ 3–5 kg, nhỏ so với nhiều loài rùa cạn khác. Ảnh: Pinterest.
3. Có kích thước vừa phải. Một con trưởng thành thường dài khoảng 25–30 cm, cân nặng trung bình từ 3–5 kg, nhỏ so với nhiều loài rùa cạn khác. Ảnh: Pinterest.
4. Ăn chủ yếu là thực vật. Thức ăn của rùa sao Miến Điện bao gồm cỏ, lá, hoa và trái cây. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống. Ảnh: Pinterest.
4. Ăn chủ yếu là thực vật. Thức ăn của rùa sao Miến Điện bao gồm cỏ, lá, hoa và trái cây. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống. Ảnh: Pinterest.
5. Tuổi thọ khá cao. Trong điều kiện tự nhiên, chúng có thể sống từ 40 đến 60 năm. Chúng có thể thọ hơn nếu được chăm sóc trong môi trường nuôi dưỡng. Ảnh: reptilesmagazine.com.
5. Tuổi thọ khá cao. Trong điều kiện tự nhiên, chúng có thể sống từ 40 đến 60 năm. Chúng có thể thọ hơn nếu được chăm sóc trong môi trường nuôi dưỡng. Ảnh: reptilesmagazine.com.
6. Là biểu tượng văn hóa địa phương. Tại Myanmar, loài rùa này từng được coi là loài vật linh thiêng, gắn với các tín ngưỡng dân gian truyền thống. Ảnh: turtlesurvival.org.
6. Là biểu tượng văn hóa địa phương. Tại Myanmar, loài rùa này từng được coi là loài vật linh thiêng, gắn với các tín ngưỡng dân gian truyền thống. Ảnh: turtlesurvival.org.
7. Đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nạn buôn bán động vật hoang dã và mất môi trường sống khiến rùa sao Miến Điện nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của IUCN. Ảnh: inaturalist.org.
7. Đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nạn buôn bán động vật hoang dã và mất môi trường sống khiến rùa sao Miến Điện nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp của IUCN. Ảnh: inaturalist.org.
8. Có chương trình bảo tồn đặc biệt. Nhiều tổ chức quốc tế và vườn thú đang hợp tác để nhân giống và tái thả loài rùa này nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: newscientist.com.
8. Có chương trình bảo tồn đặc biệt. Nhiều tổ chức quốc tế và vườn thú đang hợp tác để nhân giống và tái thả loài rùa này nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: newscientist.com.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#rùa sao Miến Điện #loài rùa đặc hữu Myanmar #bảo tồn rùa quý hiếm #rùa cạn Myanmar #hoa văn hình sao trên rùa #đặc điểm rùa sao Miến Điện

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT