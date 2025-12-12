Cận cảnh loài rùa có màu sắc kỳ lạ, dân chơi ráo riết lùng

Hà Nội

Giải mã

Loài rùa chân đỏ (Chelonoidis carbonaria) nổi tiếng với màu sắc sặc sỡ và tập tính hiền hòa, là một trong những loài rùa cảnh được yêu thích nhất.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi xuất phát từ vảy chân đỏ cam rực. Các phiến vảy ở chân và đầu rùa chân đỏ có màu đỏ hoặc cam sáng, tạo nên vẻ ngoài rất đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Mai rùa có hoa văn vàng-trắng rất dễ nhận biết. Các tấm khiên trên mai thường có đốm sáng ở giữa, tạo họa tiết hình sao nhẹ. Ảnh: Pinterest.
Phân bố chủ yếu ở Nam Mỹ nhiệt đới. Chúng sống tại Brazil, Venezuela, Guyana, Suriname và các vùng rừng ẩm quanh Amazon. Ảnh: Pinterest.
Là loài ăn tạp với khẩu phần khá đa dạng. Rùa chân đỏ ăn trái cây, nấm, lá cây và cả côn trùng hay xác động vật thối rữa. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính nghỉ trưa kéo dài để tránh nóng. Vào giữa ngày, chúng thường ẩn trong bụi rậm hoặc hốc cây để giảm mất nước. Ảnh: Pinterest.
Giao phối mang tính nghi lễ với tiếng kêu rất đặc trưng. Con đực thường phát ra âm thanh giống tiếng “cộc cộc” khi ve vãn bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Chúng có thể sống hơn 50 năm trong điều kiện tốt. Tuổi thọ của loài này cao, đặc biệt khi được chăm sóc đúng cách trong môi trường bán hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Được lựa chọn làm thú cưng vì dễ nuôi. Rùa chân đỏ hiền, ít stress và chịu được sự thay đổi khí hậu tốt hơn một số loài họ hàng. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
