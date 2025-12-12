Hà Nội

Kinh ngạc kỹ thuật chế tác tinh xảo trên đá nhẫn 1.800 tuổi

Kho tri thức

Kinh ngạc kỹ thuật chế tác tinh xảo trên đá nhẫn 1.800 tuổi

Tay nghề thủ công trên viên đá nhẫn 1.800 năm tuổi được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ thật đáng kinh ngạc.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Trong một cuộc khai quật khảo cổ diễn ra tại Myra-thành phố cảng cổ đại và là một trong sáu thành phố quan trọng nhất của Liên minh Lycia cổ, thuộc quận Demre của Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Akdeniz bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Trong một cuộc khai quật khảo cổ diễn ra tại Myra-thành phố cảng cổ đại và là một trong sáu thành phố quan trọng nhất của Liên minh Lycia cổ, thuộc quận Demre của Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ trường Đại học Akdeniz bất ngờ tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một viên đá từng được đính trên chiếc nhẫn cổ. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một viên đá từng được đính trên chiếc nhẫn cổ. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Viên đá nhẫn này làm từ chất liệu đá jasper, ước tính có niên đại khoảng 1.800 năm tuổi. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Viên đá nhẫn này làm từ chất liệu đá jasper, ước tính có niên đại khoảng 1.800 năm tuổi. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Về cơ bản, viên đá nhẫn này chỉ dài có 1 cm, trên bề mặt viên đá khắc mô tả một cuộc đua giữa bốn cỗ xe ngựa trong trường đua. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Về cơ bản, viên đá nhẫn này chỉ dài có 1 cm, trên bề mặt viên đá khắc mô tả một cuộc đua giữa bốn cỗ xe ngựa trong trường đua. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Hơn nữa, kiến ​​trúc của trường đua cũng được thể hiện rõ nét. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Hơn nữa, kiến ​​trúc của trường đua cũng được thể hiện rõ nét. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Nửa dưới của viên đá nhẫn khắc hình những cỗ xe ngựa, trong khi nửa trên mô tả kiến ​​trúc của trường đua. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Nửa dưới của viên đá nhẫn khắc hình những cỗ xe ngựa, trong khi nửa trên mô tả kiến ​​trúc của trường đua. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Có thể thấy, kỹ thuật chế tác trên đá nhẫn 1.800 năm tuổi này thực sự đáng kinh ngạc. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Có thể thấy, kỹ thuật chế tác trên đá nhẫn 1.800 năm tuổi này thực sự đáng kinh ngạc. Ảnh: @ Đại học Akdeniz.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#Viên đá #nhẫn #trang sức #điêu khắc #vật thể

