Lam Trường và hôn nhân viên mãn bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Hôn nhân của Lam Trường với bà xã kém 17 tuổi tiếp tục khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự ấm áp, trọn vẹn và bình yên.
Trong khu vườn hơn 10.000m2 tại TP HCM, ca sĩ Mỹ Lệ trồng nhiều rau, củ, quả, trái nào cũng to, nặng trông thích mắt.
Thông tin về cuộc hôn nhân mới của Tôn Bằng, chồng cũ của TikToker nổi tiếng Hằng Du Mục, đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
Một số thực phẩm quen thuộc là nguồn dưỡng chất dồi dào, giúp người trung niên và cao tuổi tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa, duy trì năng lượng.
Trong tháng 12, có bốn con giáp được dự báo sẽ có vận trình khởi sắc rõ rệt, công việc thuận lợi và được quý nhân hỗ trợ.
Các nhà nghiên cứu ở Đại học Manchester sử dụng công nghệ hiện đại để kiểm tra bên trong xác cá sấu 3.000 tuổi và có khám phá thú vị về Ai Cập cổ đại.
Hai ca sĩ LyLy - Anh Tú hợp tác trong âm nhạc đồng thời có mối quan hệ thân thiết ở đời thường.
Thành nhà Hồ là một công trình đá cổ xưa mang nhiều nét độc đáo có 1-0-2, không chỉ của Việt Nam mà toàn thế giới.
Đặt hàng loạt máy chụp ảnh, máy quay phim tự động trong rừng, Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm biết bay có tên trong Sách Đỏ.
Thỏa thuận đầu tư bom tấn vào Skild AI trị giá 14 tỷ USD hứa hẹn mở ra kỷ nguyên robot thông minh.
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, khẳng định giá trị truyền thống độc đáo.
Á hậu Mai Ngô được nhiều khán giả đặt kỳ vọng tiến sâu trong chung kết Miss Charm 2025 vào tối ngày 12/12.
AUDI E7X trước mắt sẽ là phiên bản chỉ bán ra dành riêng cho thị trường Trung Quốc, xe sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4/2026 tại triển lãm ô tô Auto China 2026.
Mô hình AI mã nguồn mở Trung Quốc bất ngờ chiếm gần 30% thị phần toàn cầu, thu hút startup Mỹ.
Mộc Châu (Sơn La) vừa được vinh danh ‘Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới 2025’ tại lễ trao giải World Travel Awards ở Bahrain.
Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập 'khủng', vẻ ngoài xinh xắn, cuốn hút của Hiền Mai cũng khiến cộng đồng mạng không ngừng dành lời khen ngợi.
Subaru Uncharted 2026 vừa được công bố giá bán tại Mỹ, từ 34.995 USD (hơn 913 triệu đồng). Với mức giá này, mẫu xe SUV điện mới rẻ hơn so với Subaru Solterra.
Xuất hiện chung khung hình với MC hàng đầu của Liên Quân Việt - Phương Thảo, cô gái xinh đẹp đến từ Thái Lan khiến fan Việt liên tục truy tìm danh tính.
Mới đây, Rapper Pháo đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải những bức ảnh selfie, khoe trọn vẻ đẹp ngày càng thăng hạng và phong cách thời trang táo bạo.
Đón sinh nhật tuổi mới, cô nàng "Hương Câu Chuyện" mới đây đã đăng tải bộ ảnh với concept mùa đông đầy ngọt ngào như một nàng công chúa.
Quyên Qui mới đây gây “bão” mạng xã hội khi tung ra bộ ảnh lookbook đầy ấn tượng.