Lam Trường và hôn nhân viên mãn bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Giải trí

Lam Trường và hôn nhân viên mãn bên vợ trẻ kém 17 tuổi

Hôn nhân của Lam Trường với bà xã kém 17 tuổi tiếp tục khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự ấm áp, trọn vẹn và bình yên.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Lam Trường và vợ trẻ Yến Phương tổ chức một buổi tiệc nhỏ, ấm cúng để mừng ngày kỷ niệm tình yêu bên hai con.
Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, gia đình nhỏ của nam ca sĩ toát lên sự hạnh phúc giản dị nhưng đầy viên mãn.
Đáng chú ý, ở tuổi 51, Lam Trường chào đón con thứ ba, tiếp tục hành trình làm cha với nhiều niềm vui và cảm xúc đặc biệt.
Con trai thứ 3 của Lam Trường chào đời vào tháng 5/2025, tên Liam Lâm Minh Tiêu. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt hạnh phúc trong cuộc sống của nam ca sĩ ở tuổi 51.
Từ khi kết hôn, Lam Trường và Yến Phương thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình.
Những hình ảnh chăm con, những chuyến du lịch, những bữa tiệc nhỏ đều được Lam Trường và vợ trẻ chia sẻ như một cách lưu giữ hành trình trưởng thành của các bé.
Ngoài hai con chung với bà xã hiện tại, Lam Trường còn có một con trai tên Kiến Văn – trái ngọt của cuộc hôn nhân trước.
Chuyện tình của Lam Trường và Yến Phương từng khiến nhiều người thích thú. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành vợ chồng, Yến Phương từng là “fan nhí” của nam ca sĩ.
Dù công việc bận rộn, Lam Trường luôn dành thời gian cho gia đình.
Ở tuổi 51, Lam Trường không chỉ duy trì sự nghiệp bền bỉ mà còn tận hưởng trọn vẹn niềm vui làm cha và hạnh phúc hôn nhân.
