Căn hộ nhỏ tối ưu từng mét của người phụ nữ trung niên

Bất động sản

Căn hộ 51m2 của người phụ nữ trung niên được thiết kế gọn gàng, tinh tế, không phá tường nhưng tối ưu từng mét. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau khi ly hôn, một người phụ nữ 48 tuổi (ở Quý Châu, Trung Quốc) mua căn hộ 51m2 và quyết định “xây lại cuộc đời mình” từ chính không gian sống. Ảnh: Sohu
Khi nhận nhà thô, căn hộ vốn đã vuông vức. Nhà thiết kế chỉ tinh chỉnh thông minh để tối ưu toàn bộ không gian. Ảnh: Sohu
Phòng khách với cửa kính sát trần làm tăng cảm giác rộng gấp dôi so với thực tế. Ảnh: Sohu
Bếp chữ L tiết kiệm diện tích tối đa, phù hợp với căn hộ hẹp chiều ngang. Ảnh: Sohu
Phòng ăn đặt giữa bếp và phòng khách. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ cũng có cửa sổ lớn, sử dụng rèm tối màu để đảm bảo giấc ngủ. Ảnh: Sohu
Không dùng tủ quần áo lớn, gia chủ chỉ làm một tủ nhỏ gọn, vừa đủ cho người sống tối giản. Ảnh: Sohu
Phòng tắm ấn tượng với tông màu mô phỏng ốc đảo sa mạc. Ảnh: Sohu
Bồn tắm âm tường được thiết kế theo kích thước riêng, liền mạch, không có góc chết. Ảnh: Sohu
Ngôi nhà nhỏ gọn gàng giúp cô sống chậm lại sau ly hôn. Ảnh: Sohu
#Thiết kế căn hộ tối ưu không gian #Phong cách sống tối giản #Phụ nữ trung niên sau ly hôn #Thiết kế nội thất thông minh #Sử dụng ánh sáng tự nhiên #Tối ưu diện tích nhỏ

