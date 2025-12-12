Hà Nội

Quý tử Jack Ma nghiện game, cha buộc mẹ rời Alibaba

Số hóa

Câu chuyện Jack Ma đối phó con trai nghiện game hé lộ triết lý giáo dục khác biệt, đặt gia đình trên tiền bạc.

Thiên Trang (TH)
﻿ Jack Ma nổi tiếng với ý chí khởi nghiệp, nhưng trong vai trò người cha ông có triết lý rất riêng.
Con trai Ma Yuankun từng nghiện game nặng, khiến gia đình phải đối diện khủng hoảng.
Vợ Jack Ma thừa nhận đã bỏ bê con khi quá tập trung vào Alibaba thời kỳ khởi nghiệp.
Để cứu con, Jack Ma buộc vợ rời công ty với câu nói: “Con trai và tiền, em chỉ được chọn một.”
Ông chọn cách cai nghiện thông minh: đưa con 200 NDT chơi game ba ngày rồi tự rút ra bài học.
Yuankun sau đó nhận ra game chỉ mang lại mệt mỏi, từ đó thay đổi hành vi.
Jack Ma còn khẳng định không ép con đứng top lớp, coi trọng kỹ năng xã hội hơn điểm số.
Triết lý giáo dục của ông đặt sự tự lập, tư duy phản biện và nhân cách lên trên thành tích học thuật.
