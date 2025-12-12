Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh "trái cây khổng lồ" trong khu vườn hơn 10.000m2 của Mỹ Lệ

Bất động sản

Cận cảnh "trái cây khổng lồ" trong khu vườn hơn 10.000m2 của Mỹ Lệ

Trong khu vườn hơn 10.000m2 tại TP HCM, ca sĩ Mỹ Lệ trồng nhiều rau, củ, quả, trái nào cũng to, nặng trông thích mắt. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ca sĩ Mỹ Lệ dành gần 10 năm để gây dựng khu vườn rộng hơn 10.000m2 tại phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), TP HCM. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Ca sĩ Mỹ Lệ dành gần 10 năm để gây dựng khu vườn rộng hơn 10.000m2 tại phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), TP HCM. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Ngoài nuôi nhiều loại gia cầm như gà, ngan...nữ ca sĩ còn trồng nhiều loại hoa và đa dạng cây ăn trái. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Ngoài nuôi nhiều loại gia cầm như gà, ngan...nữ ca sĩ còn trồng nhiều loại hoa và đa dạng cây ăn trái. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Mỹ Lệ cho biết, đầu tháng 12 là thời điểm hoa trong vườn đã tàn, trái cây vừa được thu hoạch xong nên chỉ còn lại ít nông sản. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Mỹ Lệ cho biết, đầu tháng 12 là thời điểm hoa trong vườn đã tàn, trái cây vừa được thu hoạch xong nên chỉ còn lại ít nông sản. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Tuy nhiên, những nông sản còn lại đủ khiến mọi người phải trầm trồ, bởi quả nào cũng to, nặng và đẹp mắt. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Tuy nhiên, những nông sản còn lại đủ khiến mọi người phải trầm trồ, bởi quả nào cũng to, nặng và đẹp mắt. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Trái dứa nặng gần 6kg. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Trái dứa nặng gần 6kg. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Quả bí đỏ hồ lô nặng hơn 4kg thu hoạch trong vườn nhà Mỹ Lệ. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Quả bí đỏ hồ lô nặng hơn 4kg thu hoạch trong vườn nhà Mỹ Lệ. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Nhiều cư dân mạng xuýt xoa, tấm tắc khen nữ ca sĩ mát tay. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Nhiều cư dân mạng xuýt xoa, tấm tắc khen nữ ca sĩ mát tay. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Trước lời khen của mọi người, Mỹ Lệ thùa nhận bản thân thực sự "mát tay" trong việc chăm cây. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Trước lời khen của mọi người, Mỹ Lệ thùa nhận bản thân thực sự "mát tay" trong việc chăm cây. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Mỹ Lệ cho biết, tất cả rau củ quả trong vườn đều là sản phẩm hữu cơ, trồng trên đất tốt, không sử dụng phân thuốc hóa học. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Mỹ Lệ cho biết, tất cả rau củ quả trong vườn đều là sản phẩm hữu cơ, trồng trên đất tốt, không sử dụng phân thuốc hóa học. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Nhờ đó, trái nào cũng to và ngon. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Nhờ đó, trái nào cũng to và ngon. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Niềm yêu thích thiên nhiên và cây cối là động lực giúp nữ ca sĩ cân bằng cuộc sống. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Niềm yêu thích thiên nhiên và cây cối là động lực giúp nữ ca sĩ cân bằng cuộc sống. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Dâu tằm, sung Mỹ, chanh ngón tay, nho thân gỗ, hồng socola. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Dâu tằm, sung Mỹ, chanh ngón tay, nho thân gỗ, hồng socola. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Dâu Đài Loan ngọt như mật ong. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Dâu Đài Loan ngọt như mật ong. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Khu vườn trái cây lớn tại TP HCM #Nông sản hữu cơ và trồng cây tự nhiên #Đặc sản trái cây khổng lồ của Mỹ Lệ #Chăm sóc cây trồng và làm vườn của ca sĩ #Giao lưu và chia sẻ về làm vườn của nghệ sĩ #khu vườn Mỹ Lệ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT