Trung Quốc phát triển trực thăng không người lái vũ trang tầm cao

Quân sự

Trung Quốc phát triển trực thăng không người lái vũ trang tầm cao

Trực thăng không người lái Meyu Arrow của Trung Quốc có giá trị lớn đối với khu vực biên giới, vùng cao nguyên và các hành lang núi tranh chấp dọc theo Ấn Độ.

Mới đây, Trung Quốc đã phát triển một loại trực thăng không người lái tầm cao mới có tên gọi Meyu Arrow (Mũi tên Meyu) và họ xác nhận rằng, chiếc máy bay này gần đây đã hoàn thành cuộc thử nghiệm bắn tên lửa thực tế đầu tiên ở độ cao trên 4.000 mét. Ảnh: @CCTV.
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trực thăng không người lái tầm cao “Mũi tên Meyu” này do công ty Tengden Technology có trụ sở tại Tứ Xuyên phát triển. Ảnh: @CCTV.
Phương tiện quân sự này hiện đang bước vào giai đoạn mở rộng thử nghiệm bay mới, sau khi hoàn thành vụ phóng tên lửa đầu tiên. Ảnh: @CCTV.
Máy bay Meyu Arrow đã được nâng cấp để hoạt động trong địa hình khắc nghiệt và môi trường không khí loãng. Ảnh: @CCTV.
Đài CCTV đưa tin: “Máy bay trực thăng không người lái kiểu cao nguyên Meyu Arrow đã hoàn thành thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên, và bước tiếp theo sẽ là thử nghiệm điều khiển ngoài tầm nhìn ở độ cao hơn 6.000 mét”. Ảnh: @CCTV.
Một nhân viên điều hành chuyến bay Meyu Arrow được truyền thông nhà nước phỏng vấn cho biết thêm rằng, cuộc thử nghiệm trước đó đã diễn ra ở độ cao lớn. "Cuộc thử nghiệm cuối cùng được tiến hành ở khu vực trên 4.000 mét, mang theo hai tên lửa nhắm vào cả mục tiêu di động và cố định. Bước tiếp theo sẽ là thử nghiệm ở độ cao hơn 6.000 mét sử dụng liên lạc vệ tinh để điều khiển ngoài tầm nhìn trực tiếp”, nhân viên này nói thêm. Ảnh: @CCTV.
Dữ liệu kỹ thuật của công ty Tengden Technology cho thấy, trực thăng không người lái này có chiều dài tổng thể 7,87 mét và đường kính cánh quạt là 6,4 mét. Ảnh: @CCTV.
Công ty cho biết, nền tảng này có thời gian hoạt động tối đa 8 giờ, tầm bay 900 km và trần bay 7.000 mét. Ảnh: @CCTV.
Trước đó, Tengden đã tiết lộ vào cuối năm 2021 rằng, máy bay trực thăng không người lái này sẽ đạt tốc độ 135 km/h ở độ cao 6.500 mét. Ảnh: @CCTV.
Công ty cho biết, các thông số bay này chứng minh khả năng của máy bay trực thăng không người lái trong việc duy trì khả năng điều khiển trong điều kiện gió mạnh và không khí loãng. Ảnh: @CCTV.
Máy bay trực thăng này được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát-tấn công, hộ tống vũ trang và nhắm mục tiêu chính xác ở các vùng núi cao, nơi máy bay không người lái cánh cố định có thể gặp hạn chế về hoạt động. Ảnh: @CCTV.
#Trung Quốc #trực thăng không người lái #vũ trang

