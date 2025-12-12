Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tìm thấy mặt vòng cổ hình búa Thần Thor thời Viking

Kho tri thức

Tìm thấy mặt vòng cổ hình búa Thần Thor thời Viking

Mặt vòng cổ bằng đá sa thạch có hình dạng giống búa của Thần Thor được tìm thấy ở Iceland, cho thấy người Viking có truyền thống chế tác đá điêu luyện.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành thăm dò tàn tích của một ngôi nhà dài thời Viking ở Trang trại Bergsstaðir thuộc Iceland, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học Iceland bất ngờ tìm thấy vật thể lạ cổ xưa độc đáo. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Khi tiến hành thăm dò tàn tích của một ngôi nhà dài thời Viking ở Trang trại Bergsstaðir thuộc Iceland, các chuyên gia đến từ Viện Khảo cổ học Iceland bất ngờ tìm thấy vật thể lạ cổ xưa độc đáo. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Đó là một chiếc vòng cổ làm từ đá sa thạch, ước tính có niên đại khoảng 900 năm tuổi. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Đó là một chiếc vòng cổ làm từ đá sa thạch, ước tính có niên đại khoảng 900 năm tuổi. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Điều gây sốc các chuyên gia là trên vòng cổ này có đính một mặt biểu tượng bằng đá, y như chiếc búa của Thần Thor huyền thoại. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Điều gây sốc các chuyên gia là trên vòng cổ này có đính một mặt biểu tượng bằng đá, y như chiếc búa của Thần Thor huyền thoại. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Vật thể cực kỳ quý hiếm này được tìm thấy tại một địa điểm chưa từng được khám phá trước đây, bên cạnh một cái cuốc sắt và một viên đá gọi là "đá mài" dùng để mài lưỡi dao. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Vật thể cực kỳ quý hiếm này được tìm thấy tại một địa điểm chưa từng được khám phá trước đây, bên cạnh một cái cuốc sắt và một viên đá gọi là "đá mài" dùng để mài lưỡi dao. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa chắc chắn liệu mặt vòng cổ này có phải là biểu tượng của chiếc búa thần Thor, hay là một thứ gì khác hoàn toàn. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa chắc chắn liệu mặt vòng cổ này có phải là biểu tượng của chiếc búa thần Thor, hay là một thứ gì khác hoàn toàn. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Khi nhóm nghiên cứu đến địa điểm này, họ còn tìm thấy những tảng đá được cho là đã tạo thành nền móng của các bức tường của một công trình kiến ​​trúc được gọi là "nhà dài", điển hình của người Viking. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Khi nhóm nghiên cứu đến địa điểm này, họ còn tìm thấy những tảng đá được cho là đã tạo thành nền móng của các bức tường của một công trình kiến ​​trúc được gọi là "nhà dài", điển hình của người Viking. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Những hiện vật trên cho thấy, nền văn hóa Viking cũng có truyền thống nghề thủ công chế tác đá cực kỳ điêu luyện tuyệt đẹp. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Những hiện vật trên cho thấy, nền văn hóa Viking cũng có truyền thống nghề thủ công chế tác đá cực kỳ điêu luyện tuyệt đẹp. Ảnh: @Viện Khảo cổ học Iceland.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
#vòng cổ #búa Thần Thor #thời Viking #trang sức #đá

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT