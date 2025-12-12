Hà Nội

Loài vịt đẹp sửng sốt, sống ở nơi khắc nghiệt nhất thế giới

Giải mã

Loài vịt đẹp sửng sốt, sống ở nơi khắc nghiệt nhất thế giới

Loài vịt nhung sườn đen (Somateria spectabilis) gây ấn tượng mạnh nhờ màu sắc rực rỡ ở con trống và tập tính di cư đầy sức bền qua các đại dương lạnh giá.

T.B (tổng hợp)
Sống chủ yếu tại vòng Bắc Cực. Loài vịt nhung sườn đen phân bố ở Alaska, Greenland, Canada và vùng bờ biển Siberia. Ảnh: Pinterest.
Con trống có khuôn mặt nhiều màu như mặt nạ. Chúng có mảng má xanh ngọc, mỏ hồng và mào vàng cam rất nổi bật. Ảnh: Pinterest.
Con trống đổi màu đáng kể sau mùa sinh sản. Ngoài mùa giao phối, chúng trở nên xám-nâu và ít rực rỡ hơn nhiều. Ảnh: Pinterest.
Là thợ lặn cừ khôi dưới nước sâu. Vịt nhung có thể lặn tới hơn 20 mét để tìm động vật thân mềm dưới đáy. Ảnh: Pinterest.
Chúng di cư đường dài vào mùa đông. Nhiều quần thể bay hàng ngàn km về phía Nam để tránh lạnh cực điểm. Ảnh: Pinterest.
Tổ thường được lót bằng lông bụng của con mẹ. Lông này giữ ấm rất tốt, giúp trứng không bị lạnh trong môi trường băng giá. Ảnh: cbc.ca.
Thức ăn ưa thích là sò, ốc và động vật giáp xác. Nhờ đôi chân khỏe và khả năng lặn sâu, chúng săn mồi rất hiệu quả. Ảnh: Pinterest.
Là biểu tượng sinh thái quan trọng của vùng Bắc Cực. Số lượng cá thể của loài vịt nhung sườn đen phản ánh tình trạng môi trường biển lạnh. Ảnh: seaduckjv.org.
T.B (tổng hợp)
