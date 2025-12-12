Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/12: Kim Ngưu phải kiên trì mới phất lên

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/12: Kim Ngưu phải kiên trì mới phất lên

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 13/12, Kim Ngưu đầu tư phải kiên trì, tối kỵ đứng núi này trông núi khác. Ma Kết đừng kiêu ngạo tự mãn.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương đừng tự đặt yêu cầu quá cao với bản thân, thỉnh thoảng “nằm yên” một chút cũng chẳng sao. Sự nghiệp bình thường, trong công việc đừng chỉ tay năm ngón vào việc của người khác, không hiểu rõ tình hình dễ nói lời ngoại đạo, cứ ít nói nhiều làm cho chắc. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính nên chọn dự án bảo thủ một chút, tình hình hiện tại không lỗ đã là tốt rồi, đừng kỳ vọng quá cao. Tình cảm bình bình, trong mối quan hệ thân mật đừng suốt ngày dạy đời đối phương, cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng vui vẻ thì hơn. Sức khỏe khá tốt, chú ý bảo dưỡng cơ thể là được.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu đừng quá để ý người khác nói gì, có việc muốn làm thì tranh thủ hành động ngay. Sự nghiệp bình thường, trong công việc sẽ có một số thứ làm bạn phân tâm, không tập trung vào nhiệm vụ chính, cần loại bỏ ảnh hưởng xấu. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính một khi đã quyết định thì phải kiên định, rất kỵ thay đổi liên tục. Tình cảm bình thường, khi ở bên nhau đừng vì chuyện nhỏ mà cãi vã, không đáng để làm tổn thương tình cảm. Sức khỏe bình thường, cẩn thận dị ứng.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay khá ổn, trong công việc và cuộc sống cần có dũng khí giải quyết vấn đề, không thể qua loa cho xong. Sự nghiệp khá ổn, trong công việc phát hiện sai sót không đáng sợ, ít nhất giải quyết ngay còn hơn để lâu thành đại họa, phòng ngừa từ nhỏ là được. Tài lộc bình bình, trong đầu tư tài chính thấy dự án có vấn đề thì nhanh chóng xử lý, đừng kéo dài mất cơ hội. Tình cảm khá tốt, khi ở bên nhau có thể dũng cảm đối diện sự khác biệt, học được cách cầu đồng tồn dị. Sức khỏe khá ổn, ít lo chuyện bao đồng thì tốt.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải cảm giác bất an khá nặng, cần người bên cạnh động viên nhiều hơn. Sự nghiệp hơi yếu, nơi làm việc luôn có tiểu nhân quấy phá, muốn xử lý cũng khó vì họ ở trong bóng tối, cứ bình tĩnh chờ họ tự lộ diện đã. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính môi trường lớn không thuận lợi, đưa ra quyết định cần thận trọng. Tình cảm khá yếu, trong mối quan hệ thân mật có tâm sự cũng không nói, lại còn đa nghi, như vậy không tốt cho tình cảm. Sức khỏe bình thường, cẩn thận mất ngủ.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nên tiếp xúc nhiều với người tràn đầy năng lượng tích cực, bản thân cũng sẽ trở nên tích cực hơn. Sự nghiệp khá tốt, nơi làm việc có quý nhân phù trợ, nên thể hiện nhiều trước khách hàng và cấp trên, làm được thành tích cũng phải biết quảng bá. Tài lộc tạm ổn, trong đầu tư tài chính nghe nhiều ý kiến chuyên gia, chọn dự án hợp lý là được. Tình cảm tạm ổn, khi ở bên nhau đối phương khá nghe lời mình, luôn mong bạn đưa ra ý kiến hay. Sức khỏe khá tốt, tinh thần còn tốt, không dễ mệt mỏi.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có thể phải đối mặt với việc lựa chọn, cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Sự nghiệp bình thường, trong công việc do dự sẽ chẳng được gì cả, lúc cần quyết đoán thì không được chần chừ, có bỏ mới có được. Tài lộc hơi yếu, trong sinh hoạt hàng ngày nên giữ cân bằng thu chi, đừng đụng vào thứ gây gánh nặng. Tình cảm bình bình, khi ở bên nhau không nhất định có thời gian dành cho đối phương, luôn bận việc khác. Sức khỏe bình thường, giữ dinh dưỡng cân bằng là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cảm thấy cô đơn không ai giúp đỡ, chẳng ai quan tâm hay ủng hộ. Sự nghiệp hơi yếu, khi đẩy dự án gặp khó khăn đừng nản lòng, chỉ ngồi buồn thì chẳng ích gì, đánh thức tinh thần tìm cách mới tốt. Tài lộc khá yếu, trong sinh hoạt hàng ngày áp lực kinh tế lớn, cần kiểm soát tốt vấn đề nợ nần. Tình cảm bình thường, muốn cùng đối phương làm gì đó nhưng nửa kia không đồng ý với ý kiến của mình. Sức khỏe bình thường, cơ thể dễ mệt mỏi, khó hồi phục tinh thần.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp cần biết mình biết ta, dự án không kham nổi thì đừng đụng. Sự nghiệp hơi yếu, nơi làm việc khả năng bị chèn ép cao, phải tự tin không được dễ dàng từ bỏ hay tự ti, đừng tin lời đả kích của người khác. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính dự án không quản lý được thì nên cắt giảm. Tình cảm bình thường, đối phương không thích bị mình can thiệp, làm việc cần có chừng mực kẻo bị ghét. Sức khỏe bình bình, nghỉ ngơi nhiều, đừng lao lực quá độ.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã trong công việc và cuộc sống ít làm việc vô ích, giữ sức là quan trọng. Sự nghiệp bình thường, trong công việc đừng cố tranh xuất đầu lộ diện, thực lực chưa đủ mà nhiệt tình dễ bị công kích, nhát một chút không phải xấu, chờ mạnh lên rồi hành động cũng không muộn. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính càng bảo thủ càng tốt, đừng nghe tin đồn đã vội hành động. Tình cảm bình bình, muốn ở bên nhau tốt đẹp thì đừng quá mạnh mẽ, thỉnh thoảng yếu mềm một chút có lợi cho mối quan hệ. Sức khỏe bình bình, nghỉ ngơi cho tốt, cẩn thận chóng mặt hoặc huyết áp cao.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đừng quá nghiêm khắc với bản thân, thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn. Sự nghiệp khá tốt, trong công việc không phải mọi thứ đều suôn sẻ, cần chuẩn bị tâm lý bị thất bại, thận trọng làm nhiệm vụ, đừng tự mãn kiêu ngạo. Tài lộc bình thường, trong đầu tư tài chính đừng ôm đồm quá nhiều, tìm hiểu kỹ rồi quyết định. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật nhường nhịn đối phương một chút chẳng sao, đừng quá ép người. Sức khỏe khá ổn, vận động vừa phải, ăn uống hợp lý là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc đừng quá cứng nhắc, nên thử tìm hiểu và học cái mới. Sự nghiệp bình thường, cấp trên và khách hàng yêu cầu cao khó chiều, phải đánh thức tinh thần ứng phó, việc này không dễ dàng. Tài lộc hơi yếu, trong sinh hoạt hàng ngày kiềm chế ham muốn tiêu tiền, tập trung làm việc quan trọng thì hơn. Tình cảm bình bình, đối phương hơi ích kỷ, nếu không hài lòng thì nói thẳng, đừng ngại. Sức khỏe bình thường, tĩnh dưỡng là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm làm việc hơi nóng vội, thường chưa nắm rõ tình hình đã hành động. Sự nghiệp bình thường, nơi làm việc cần cẩn thận hơn, có người sẽ đào hố cho mình, không chú ý sẽ rơi vào, để cấp trên và khách hàng thấy mình chật vật thì không ổn. Tài lộc bình bình, trong đầu tư tài chính đừng hành động mù quáng, cần quan sát kỹ mọi hướng. Tình cảm bình thường, đối phương khó giao tiếp, hai người không hiểu nhau. Sức khỏe hơi yếu, cẩn thận va chạm bị thương.
