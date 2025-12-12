Hà Nội

Tai nghe dịch thuật 100 ngôn ngữ giá chưa tới 1 triệu

Số hóa

Tai nghe dịch thuật 100 ngôn ngữ giá chưa tới 1 triệu

Soundcore ra mắt R60i NC với dịch thuật AI hơn 100 ngôn ngữ, chống ồn mạnh và giá chỉ 990.000 đồng.

Soundcore vừa giới thiệu mẫu tai nghe R60i NC, nâng cấp toàn diện từ phiên bản R50i NC.
Sản phẩm nổi bật với công nghệ chống ồn thích ứng -52dB, hiệu quả gấp 3 lần thế hệ trước.
Tai nghe đạt chứng nhận Hi-Res Audio Gold Label, hỗ trợ LDAC cho âm thanh chi tiết vượt trội. (Ảnh: vatvostudio)
Driver phủ titan 11mm giúp âm bass sâu hơn 10dB, mang lại trải nghiệm nghe nhạc sống động. (Ảnh: vatvostudio)
Chế độ Game Mode độ trễ thấp 50ms tối ưu cho game thủ, đồng bộ hình ảnh và âm thanh. (Ảnh: vatvostudio)
Điểm nhấn là dịch thuật AI hơn 100 ngôn ngữ với độ chính xác lên tới 97%. (Ảnh: vatvostudio)
R60i NC có pin 50 giờ, sạc nhanh 10 phút cho 3,5 giờ sử dụng liên tục. (Ảnh: vatvostudio)
Giá bán chỉ 990.000 đồng với 4 màu sắc, hứa hẹn trở thành lựa chọn hot trên thị trường. (Ảnh: vatvostudio)
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
#tai nghe #dịch thuật AI #chống ồn #Soundcore #R60i NC

