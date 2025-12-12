Mỹ nhân nào sẽ đăng quang Miss Charm 2025?

Hà Nội

Giải trí

Trước chung kết Miss Charm 2025, nhiều ứng viên sáng giá cho vương miện đã lộ diện.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Miss Charm)
Đại diện Venezuela - Anna Patricia Blanco Flores được đánh giá cao ở Miss Charm 2025. Cô sở hữu số đo ba vòng 86-61-98cm, chiều cao 1m82.
Trước Miss Charm 2025, Anna là Miss Grand Venezuela 2024. Ở Miss Grand International 2024, cô vào top 3 phần thi tài năng nhưng không tiến sâu ở chung kết.
Kaylyn Slevin - đại diện Mỹ có số đo ba vòng 82-59-84cm, cao 1m68. Cô có mặt trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn vào năm 2021.
Ở Miss Charm 2025, Kaylyn thường xuyên dẫn đầu giải Thí sinh được yêu thích do khán giả bình chọn.
Đại diện Colombia - Maria Jose Chacon có số đo ba vòng 84-60-100cm, cao 1m67.
Maria ghi điểm nhờ vẻ đẹp hiện đại, năng động và nền tảng học vấn tốt (sinh viên ngành Luật), sở hữu thần thái tự tin.
Rinanda Aprillya Maharani - đại diện Indonesia có số đo ba vòng 79-62-92cm, cao 1m7.
Đại diện Brazil - Maiara Braga Porto sở hữu mái tóc màu vàng óng ả, gương mặt đầy sắc sảo. Maiara cao 1m73, có số đo ba vòng 85-60-90cm.
Đại diện Úc - Nasia Delis cao 1m68, sở hữu số đo ba vòng 91-63-91cm. Cô là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người mẫu.
Đại diện Thái Lan - Naruemol Phimphakdee cao 1m83, có số đo ba vòng 91-61-93cm. Theo Tiền Phong, Naruemol mang dòng máu Thái Lan - Campuchia.
Đại diện Ấn Độ - Mehakk Dhingra cao 1m76, có số đo ba vòng 81-63-94cm. Học về khiêu vũ, Mehakk biểu diễn từ năm 3 tuổi và bắt đầu làm người mẫu từ năm 12 tuổi. Người đẹp 19 tuổi đang học ngành tâm lý học và truyền thông.
Các đại diện: Việt Nam, Ukraine, Campuchia, Mexico cũng được kỳ vọng tiến sâu trong chung kết Miss Charm 2025. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào tối ngày 12/12.
