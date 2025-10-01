Hà Nội

Cận cảnh cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam được định giá 25 tỷ đồng

Kinh doanh

Cận cảnh cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam được định giá 25 tỷ đồng

Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam đã hơn 150 năm, cao 6m và được định giá khoảng 25 tỷ đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cặp me kiểng hơn 150 tuổi của ông Nguyễn Phước Lộc (ở Đồng Tháp) được xác lập kỷ lục là "Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam". Ảnh: Vietnamnet
Cây me cao 6m, đường kính tán cây 3,5m, hoành gốc 1,4m và có dáng hình thông. Ảnh: Dân Việt
Cặp me được ông Lộc mua lại ở tỉnh Tiền Giang (cũ). Sau khi đem về TP.Sa Đéc, ông Lộc phải mất nhiều năm chỉnh sửa, thay đổi dáng thế mới được hình dáng như hiện nay. Ảnh: Nông thôn Việt
Theo ông Lộc, cặp me này không lớn thân nhưng được tạo dáng, chơi kiểng rất lâu. Hơn nữa, điểm quý giá ở đây là được một cặp, rất khó tìm. Ảnh: Dân Việt
Một nhánh nhỏ của cây me. Ảnh: Dân Việt
Tuy đã hơn 150 tuổi nhưng mỗi năm cây me vẫn ra hoa và đậu trái. Ảnh: Dân Việt
Năm 2013, cặp me kiểng đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục "Cặp me kiểng cổ nhất Việt Nam". Ảnh: Dân Việt
Cặp me kiểng cổ thụ thu hút rất nhiều người đam mê cây cảnh đến tham quan và chụp ảnh cùng. Ảnh: Dân Việt
Cặp me kiểng cổ được chủ nhân định giá khoảng 1 triệu đô (khoảng 25 tỷ đồng). Ảnh: Nông thôn Việt
Cặp cây được nhiều người trả giá nhưng ông Lộc chưa bán vì bản thân còn rất đam mê với cặp cây này. Ảnh: Vietnamnet
Khoảng 3 tháng/một lần, ông Lộc thuê người tỉa lá cho cặp me. Ảnh: Vietnamnet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#cây me kiểng cổ Việt Nam #kỷ lục cây cảnh Việt Nam #cặp me hơn 150 tuổi #định giá cây cảnh 25 tỷ đồng #cây me cao 6m #chơi kiểng cổ

