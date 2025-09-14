Hà Nội

Chiêm ngưỡng vườn bonsai cổ thụ tiền tỷ của 9X Đắk Lắk

Kinh doanh

9X Đắk Lắk sở hữu 100 cây bonsai khác, trong đó khoảng 60 cây bonsai cổ thụ hơn 100 năm năm tuổi,  những cây còn lại có độ tuổi từ 30-50 năm.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Anh Trần Văn Thọ (SN 1992, Đắk Lắk) được nhiều người biết đến với khu vườn 2.000m2, sở hữu gần 100 gốc bonsai, phần lớn là cây cổ thụ có giá trị. Ảnh: Người đưa tin
Những tác phẩm bonsai của anh Thọ có tuổi đời lên đến hàng trăm năm, mang vẻ đẹp hoang dã, độc đáo. Ảnh: Dân Việt
Đáng chú ý là cây khế gân chua trên 200 tuổi (cao 3,5m; tán rộng 3,5m; hoành thân 300cm), người trả giá hơn 2,5 tỷ nhưng anh không bán. Ảnh: Dân Việt
Trong vườn của anh Thọ còn có cây khế nu cao khoảng 3m, được anh mua từ Thái Lan. Ảnh: Dân Việt
Thân cây khế toàn nu dáng trực tự nhiên, nhiều vị trí đột biến hốc hố sần sùi, phải vài nghìn cây mới có được 1 cây nu đột biến. Ảnh: Dân Việt
Cây bằng lăng cổ thụ có bầu “khủng" được anh mang từ nước ngoài về. Ảnh: Người đưa tin
Gốc me nguồn gốc từ Lào được anh mua với tổng chi phí 320 triệu. Sau 2 năm tạo tác, anh Thọ định giá cây tới 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Tapchihuongsac
Gốc me ở Campuchia nhiều tay cành tự nhiên, dáng cổ đẹp mắt, được định giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Tapchihuongsac
Trâm bonsai trong vườn. Ảnh: Người đưa tin
Hàng ngày, nhiều người đến thăm vườn cây bonsai cổ thụ của anh Thọ. Ảnh: Người đưa tin
