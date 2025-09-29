Hà Nội

Kinh doanh

Ổi bonsai mọc ngược được trả gần 1 tỷ chủ không bán

Nhờ dáng thế độc nhất vô nhị và u cục lớn, hiếm có khó tìm, tác phẩm ổi bonsai mọc ngược khiến nhiều người mê mẩn. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Vốn là loại cây ăn quả thường ngày, nhưng nay ổi được các nghệ nhân đưa lên chậu làm bonsai độc đáo. Ảnh: Người đưa tin
Một trong số đó phải kể đến tác phẩm ổi bonsai dáng thác đổ được coi đẹp nhất Việt Nam của ông Bùi Đức Dũng (TP. Việt Trì, Phú Thọ). Ảnh: Người đưa tin
Những đường chuyển, cong của cây ổi rất ngoạn mục. Ảnh: Thuonghieusanpham
Toàn thân cây nổi u cục hiếm có. Ảnh: Thuonghieusanpham
Theo ông Dũng, cây ổi có nguồn gốc từ Tuyên Quang, mọc ở bờ rào, sống ở môi trường khắc nghiệt nên cây mới nổi u cục như vậy. Ảnh: Thuonghieusanpham
Nếu tính năm, cây ổi này khoảng 70 năm tuổi. Nhiều cây ổi tuổi đời cao hơn nhưng không nổi u cục như tác phẩm này. Ảnh: Dân Việt
3 rễ lớn của cây nổi trên mặt đất. Ảnh: Thuonghieusanpham
Thời điểm thị trường cây cảnh “sốt” giá, tác phẩm ổi bonsai này từng được trả tới 900 triệu đồng nhưng ông Dũng không bán. Ảnh: Thuonghieusanpham
Với ông Dũng, cây cảnh nghệ thuật giá vô cùng, ông mua về chơi, không có ý định bán. Ảnh: Dân Việt
#ổi bonsai mọc ngược #cây bonsai độc đáo #tác phẩm bonsai giá trị #bonsai dáng thác đổ #cây cảnh nghệ thuật #cây ổi cổ thụ

