Hà Nội

Cận cảnh "biệt thự điên" hơn 50 tỷ gần 10 năm mới hoàn thiện

Bất động sản

Dựa vào kinh nghiệm kiến ​​trúc nhiều thập kỷ của mình, gia chủ biến tòa nhà thành hình mẫu kết hợp giữa nghệ thuật dân gian và chức năng hiện đại. 

Hoàng Minh (theo Sohu)
Tại thị trấn Tân Húc, quận Bắc Liễu, thành phố Du Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc), có một tòa nhà được mệnh danh là "Tòa nhà kỳ lạ nhất Quảng Tây". Ảnh: Sohu
Tòa nhà được thiết kế và xây dựng bởi nông dân Lý Kế Quang trong hơn 8 năm với chi phí 15 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 51 tỷ đồng). Ảnh: Renee
Căn nhà khởi công từ năm 2014 và hoàn thành phần thô năm 2017. Tuy nhiên, đến năm 2025, căn nhà vẫn chưa hoàn thiện xong, phần lớn do không đủ kinh phí. Ảnh: Renee
Tòa nhà 10 tầng, cao hơn 30 mét, pha trộn phong cách Trung Hoa, châu Âu và Đông Nam Á, với mỗi tầng mang một chủ đề riêng biệt. Ảnh: Renee
Công trình được mệnh danh là "ngôi nhà điên". Nhìn từ xa, mái vòm hình củ hành vàng theo phong cách Nga lấp lánh, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng bên cạnh hàng rào Pháp, lầu hình nấm và tháp chuông. Ảnh: Renee
Trên tầng 2, những bức phù điêu Trung Hoa cổ đại do Lý Kế Quang chạm khắc thủ công tạo nên hiệu ứng sống động như thật. Ảnh: Sohu
Cầu thang nối tầng hai và tầng ba được thiết kế như một lỗ rỗng bằng bê tông đục từ một cây cổ thụ. Ảnh: Sohu
Đài quan sát trên tầng cao nhất mang đến tầm nhìn toàn cảnh thị trấn. Ảnh: Sohu
Các chi tiết độc lạ trong nhà. Ảnh: Sohu
Mỗi chi tiết trong nhà đều tỉ mỉ: tường xi măng giữ nguyên vân tay, sàn lát đá cuội, gạch mosaic, họa tiết dân tộc - thiên nhiên xen kẽ, biến công trình thành giao thoa giữa nghệ thuật dân gian và kiến trúc hiện đại. Ảnh: Sohu
#biệt thự điên Quảng Tây #tòa nhà kỳ lạ hơn 50 tỷ #kiến trúc độc đáo Trung Quốc #biệt thự nghệ thuật dân gian #thiết kế nhà không hoàn thiện #kiến trúc pha trộn phong cách

