Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt thự rộng 1.000m2 lung linh đón Trung thu của Vân Trang

Bất động sản

Biệt thự rộng 1.000m2 lung linh đón Trung thu của Vân Trang

Diễn viên Vân Trang trang trí căn biệt thự bằng hàng chục chiếc đèn ông sao, đầu lân và cành quả hồng, mang đậm không khí Trung thu.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, diễn viên Vân Trang chia sẻ đoạn video khoe căn biệt thự 1.000m2 ở phường Tân Phong (TP HCM) ngập đèn ông sao, đèn lồng, hoa lá,... để đón Trung thu. Ảnh chụp màn hình
Mới đây, diễn viên Vân Trang chia sẻ đoạn video khoe căn biệt thự 1.000m2 ở phường Tân Phong (TP HCM) ngập đèn ông sao, đèn lồng, hoa lá,... để đón Trung thu. Ảnh chụp màn hình
Nữ diễn viên tự tay decor từng góc trong căn biệt thự. Ảnh chụp màn hình
Nữ diễn viên tự tay decor từng góc trong căn biệt thự. Ảnh chụp màn hình
Biệt thự của Vân Trang có gam màu trắng chủ đạo, thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng. Xung quanh nhà và sân thượng phủ đầy cây xanh. Ảnh: FBNV
Biệt thự của Vân Trang có gam màu trắng chủ đạo, thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng. Xung quanh nhà và sân thượng phủ đầy cây xanh. Ảnh: FBNV
Thông thường trong nhà, Vân Trang bài trí để mỗi người có không gian riêng. Nhưng dịp Tết Trung thu, Vân Trang thay đổi không gian để các con có chỗ vui chơi, tạo không khí đầm ấm. Ảnh: chụp màn hình
Thông thường trong nhà, Vân Trang bài trí để mỗi người có không gian riêng. Nhưng dịp Tết Trung thu, Vân Trang thay đổi không gian để các con có chỗ vui chơi, tạo không khí đầm ấm. Ảnh: chụp màn hình
Vân Trang sử dụng hàng chục chiếc đèn, treo thả từ trên cao xuống tạo thành một bức tường “sống ảo”. Ảnh: chụp màn hình
Vân Trang sử dụng hàng chục chiếc đèn, treo thả từ trên cao xuống tạo thành một bức tường “sống ảo”. Ảnh: chụp màn hình
Mỗi góc nhà đều được trang trí tỉ mẩn với đèn lồng, hoa...Ảnh: chụp màn hình
Mỗi góc nhà đều được trang trí tỉ mẩn với đèn lồng, hoa...Ảnh: chụp màn hình
Mỗi góc nhà đều được trang trí tỉ mẩn với đèn lồng, hoa...Ảnh: chụp màn hình
Mỗi góc nhà đều được trang trí tỉ mẩn với đèn lồng, hoa...Ảnh: chụp màn hình
Cành hồng đặc trưng của mùa thu. Ảnh: chụp màn hình
Cành hồng đặc trưng của mùa thu. Ảnh: chụp màn hình
Tất cả tạo nên tổng thể vừa màu sắc, lộng lẫy nhưng vẫn rất ấm áp. Ảnh: chụp màn hình
Tất cả tạo nên tổng thể vừa màu sắc, lộng lẫy nhưng vẫn rất ấm áp. Ảnh: chụp màn hình
Nhiều khán giả khen nhà Vân Trang không khác gì studio. Ảnh: chụp màn hình
Nhiều khán giả khen nhà Vân Trang không khác gì studio. Ảnh: chụp màn hình
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự đón Trung thu #Vân Trang trang trí trung thu #Trang trí biệt thự 1000m2 #Đèn ông sao trung thu #Trang trí nhà đón Tết Trung thu #Biệt thự phong cách nghỉ dưỡng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT