Biệt thự rộng 1.000m2 lung linh đón Trung thu của Vân Trang

Diễn viên Vân Trang trang trí căn biệt thự bằng hàng chục chiếc đèn ông sao, đầu lân và cành quả hồng, mang đậm không khí Trung thu.
Lâm Khánh Chi chụp bộ ảnh Trung thu cùng con trai. Noo Phước Thịnh chia sẻ loạt hình ảnh phim bên đèn ông sao.
Sự xuất hiện của nữ diễn viên AI Tilly Norwood đã châm ngòi tranh cãi, khiến nhiều ngôi sao Hollywood lo ngại bị thay thế và quyền sáng tạo bị xâm phạm.
Lâm Khánh Chi chụp bộ ảnh Trung thu cùng con trai. Noo Phước Thịnh chia sẻ loạt hình ảnh phim bên đèn ông sao.
UAV của Ukraine đã phá hủy liên tiếp bốn pháo tự hành tầm xa 170mm Koksan của quân đội Nga trên chiến trường.
Bất ngờ! Sau tiết Thu Phân, 4 con giáp này phải đối mặt với những thử thách không ngờ. Tiền bạc, sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe đều có thể lao đao.
Mặt Trăng gắn liền những câu chuyện thiêng liêng của người Á Đông. Khi trăng tròn và sáng hơn bao giờ hết – như “siêu trăng” – nó càng được xem là huyền diệu.
Theo dã sử, ngoài 2 con trai, Gia Cát Lượng còn có một người con gái tên Gia Cát Quả. Ái nữ của Khổng Minh thông minh, xinh đẹp và mang cốt cách tiên nhân.
Từ tháng 10 - 12/2025, những người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng 3 siêu trăng liên tiếp. Trong đó, siêu trăng đầu tiên diễn ra vào 7/10.
Mạng xã hội video AI Sora của OpenAI bùng nổ chỉ sau vài ngày ra mắt, nhưng cũng nhanh chóng chìm trong tranh cãi khi video deepfake CEO Sam Altman xuất hiện.
Hãng Toyota đã thu nhỏ mẫu xe bán tải Hilux Champ thành phiên bản trục cơ sở siêu ngắn SWB có chiều dài vừa đạt tới phân khúc C.
Quân đội Ukraine không thể ngăn chặn quân Nga gần Dobropillya, và đầu cầu phía bắc Pokrovsk đang mở rộng; giao tranh dữ dội trong khu vực thành phố.
Thành công ban đầu của mẫu SUV giá rẻ Suzuki Victoris với hơn 25.000 đơn đặt hàng sau chưa đầy 1 tháng, khiến nó đang là hàng hot tại thị trường Ấn Độ.
Sĩ Thanh trở thành chủ đề gây tranh cãi vì bộ trang phục khi đến cúng Tổ Nghề. Trong ảnh, cô diện bộ đồ thun bó sát màu hồng, cho thấy vóc dáng quyến rũ.
'Tiểu thư Lọ Lem' Mai Thảo Linh gây chú ý khi xuất hiện tại lễ Giỗ tổ Sân khấu. Cô nàng diện đồ giản dị với kín đáo gồm sơ mi và quần jeans suông rộng.
CLB Hà Nội vừa chính thức công bố việc bổ nhiệm ông Harry Kewell – cựu danh thủ Liverpool, nhà vô địch UEFA Champions League vào vị trí huấn luyện viên trưởng.
Giữa thời điểm đang diễn ra nhiều tin đồn xung quanh, Tóc Tiên chọn đăng tải những bức ảnh lạ kỳ, bình thản trước dư luận.
Shark Bình khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên năm hai, 25 tuổi là Chủ tịch HĐQT và đã đầu tư vào 20 doanh nghiệp.
'Phú bà showbiz' Lucie Nguyễn khiến người nhìn không thể rời mắt với thân hình nóng bỏng đầy cuốn hút.
4 loại cây cảnh được coi là “báu vật sống” trong sân nhà xưa, không chỉ mang tài lộc mà còn bảo hộ gia đạo, giúp con cháu thịnh vượng, bình an nhiều đời.
Từ sau rằm tháng 8 âm lịch, Thần Tài mở kho lộc, 3 con giáp này liên tiếp đón vận may Trời cho, tài chính bùng nổ, cơ hội làm giàu đến dồn dập.
'Búp bê sống" của showbiz Việt là Lilly Luta (tên thật Nguyễn Thị Lượm) mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh năng động trên sân pickleball.