Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lộ biệt thự chục tỷ mới vào ở của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Bất động sản

Lộ biệt thự chục tỷ mới vào ở của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Biệt thự của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gồm 4 tầng khang trang, thiết kế hiện đại tối giản - vừa sang trọng, thanh lịch, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thời gian gần đây, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã dọn về căn biệt thự chục tỷ mới xây tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Thời gian gần đây, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã dọn về căn biệt thự chục tỷ mới xây tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Biệt thự của cặp đôi tọa lạc tại một khu đô thị đắt đỏ, được thiết kế hiện đại với tông màu sang trọng, không gian mở thoáng đãng và nội thất tiện nghi. Ảnh: FBNV
Biệt thự của cặp đôi tọa lạc tại một khu đô thị đắt đỏ, được thiết kế hiện đại với tông màu sang trọng, không gian mở thoáng đãng và nội thất tiện nghi. Ảnh: FBNV
Biệt thự gồm 4 tầng, thiết kế với sân vườn, lối đi lát đá. Ảnh: FBNV
Biệt thự gồm 4 tầng, thiết kế với sân vườn, lối đi lát đá. Ảnh: FBNV
Cây xanh bao quanh căn nhà, vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Cây xanh bao quanh căn nhà, vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Một góc phòng khách với sofa lớn được hé lộ. Ảnh: FBNV
Một góc phòng khách với sofa lớn được hé lộ. Ảnh: FBNV
Khu bếp hiện đại với điểm nhấn là chiếc tủ lạnh "khủng" có giá lên đến cả trăm triệu đồng. Ảnh: FBNV
Khu bếp hiện đại với điểm nhấn là chiếc tủ lạnh "khủng" có giá lên đến cả trăm triệu đồng. Ảnh: FBNV
Bàn bếp trắng rộng rãi, bình hoa trang trí thanh nhã cùng các vật dụng nhà bếp được sắp xếp gọn gàng góp phần tạo nên tổng thể sang chảnh, tinh tế. Ảnh: FBNV
Bàn bếp trắng rộng rãi, bình hoa trang trí thanh nhã cùng các vật dụng nhà bếp được sắp xếp gọn gàng góp phần tạo nên tổng thể sang chảnh, tinh tế. Ảnh: FBNV
Doãn Hải My tự tay dọn dẹp, rửa chén bát trong căn bếp mới. Ảnh: FBNV
Doãn Hải My tự tay dọn dẹp, rửa chén bát trong căn bếp mới. Ảnh: FBNV
Cầu thang với lan can kính hiện đại. Ảnh: FBNV
Cầu thang với lan can kính hiện đại. Ảnh: FBNV
Doãn Hải My cho biết, căn biệt thự là kết quả của sự tâm huyết và ấp ủ suốt gần một năm của cả hai vợ chồng. Ảnh: FBNV
Doãn Hải My cho biết, căn biệt thự là kết quả của sự tâm huyết và ấp ủ suốt gần một năm của cả hai vợ chồng. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#biệt thự Đoàn Văn Hậu #biệt thự Doãn Hải My #biệt thự sang trọng Hà Nội #biệt thự hiện đại tối giản #biệt thự 4 tầng đắt đỏ #biệt thự gần gũi thiên nhiên

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT