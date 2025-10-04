Hà Nội

Bên trong hai biệt thự trên 100 tỷ của Hoàng Hường

Bất động sản

Bên trong hai biệt thự trên 100 tỷ của Hoàng Hường

Hoàng Hường từng hé lộ tòa nhà 8 tầng trên đường Nguyễn Hoàng và biệt thự cao cấp tại khu vực Mỹ Đình.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thông tin Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Hường thường xuyên đăng tải và chia sẻ chuyện giàu có, xa xỉ đặc biệt tập trung vào bất động sản. Ảnh: FBNV
Thông tin Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Hường thường xuyên đăng tải và chia sẻ chuyện giàu có, xa xỉ đặc biệt tập trung vào bất động sản. Ảnh: FBNV
Trong đó, nổi bật nhất là tòa nhà 8 tầng Hoàng Hường trên mặt đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội). Ảnh: Phunuso
Trong đó, nổi bật nhất là tòa nhà 8 tầng Hoàng Hường trên mặt đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội). Ảnh: Phunuso
Theo chia sẻ của Hoàng Hường, toà nhà là thông 4 số nhà liên tiếp nhau 41 - 43 - 45 - 47 Nguyễn Hoàng. Ảnh: Phunuso
Theo chia sẻ của Hoàng Hường, toà nhà là thông 4 số nhà liên tiếp nhau 41 - 43 - 45 - 47 Nguyễn Hoàng. Ảnh: Phunuso
Khu vực trong nhà thường xuyên được Hoàng Hường cho lên sóng là tầng 1 gồm sảnh lễ tân, đón khách. Ảnh: Phunuso
Khu vực trong nhà thường xuyên được Hoàng Hường cho lên sóng là tầng 1 gồm sảnh lễ tân, đón khách. Ảnh: Phunuso
Giữa sảnh tầng 1 là chiếc đèn chùm lớn. Ảnh: Phunuso
Giữa sảnh tầng 1 là chiếc đèn chùm lớn. Ảnh: Phunuso
Đây cũng là nơi Hoàng Hường quay clip "rải tiền" khắp nhà gây phản cảm. Ảnh chụp màn hình
Đây cũng là nơi Hoàng Hường quay clip "rải tiền" khắp nhà gây phản cảm. Ảnh chụp màn hình
Hoàng Hường tiết lộ, các tầng phía trên của tòa nhà là phòng làm việc, chữa trị của Nha khoa Quốc tế cùng tên. Ảnh: Phunuso
Hoàng Hường tiết lộ, các tầng phía trên của tòa nhà là phòng làm việc, chữa trị của Nha khoa Quốc tế cùng tên. Ảnh: Phunuso
Hồi tháng 3 năm ngoái, Hoàng Hường còn giới thiệu một biệt thự cao cấp ở khu Mỹ Đình (Hà Nội), được cho là giá không dưới 100 tỷ đồng. Ảnh: Phunuso
Hồi tháng 3 năm ngoái, Hoàng Hường còn giới thiệu một biệt thự cao cấp ở khu Mỹ Đình (Hà Nội), được cho là giá không dưới 100 tỷ đồng. Ảnh: Phunuso
Hồi tháng 3 năm ngoái, Hoàng Hường còn giới thiệu một biệt thự cao cấp ở khu Mỹ Đình (Hà Nội), được cho là giá không dưới 100 tỷ đồng. Ảnh: Phunuso
Hồi tháng 3 năm ngoái, Hoàng Hường còn giới thiệu một biệt thự cao cấp ở khu Mỹ Đình (Hà Nội), được cho là giá không dưới 100 tỷ đồng. Ảnh: Phunuso
Bên trong căn biệt thự khi sửa chữa. Ảnh: FBNV
Bên trong căn biệt thự khi sửa chữa. Ảnh: FBNV
Tổng diện tích căn biệt thự lên tới 660m2. Ảnh: FBNV
Tổng diện tích căn biệt thự lên tới 660m2. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
