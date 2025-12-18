Hà Nội

Xã hội

Cận cảnh 3 ô đất mặt phố gần Hồ Gươm được bồi thường hơn 460 tỷ

Để triển khai dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, chủ đầu tư sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho nhiều chủ sử dụng nhà, đất trong đó có chủ 3 ô đất đắc địa được định giá bồi thường hơn 460 tỷ (1,1 tỷ đồng/m2).

Theo Đức Hoàng/Vietnamnet

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 17/12, UBND phường Hoàn Kiếm đang thực hiện phân kỳ 1 dự án Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

17.jpg
Khung cảnh nhộn nhịp gần khu vực thi công quảng trường - công viên phía Đông hồ Gươm. Ảnh: Đức Hoàng

Trong phân kỳ này, cơ quan chức năng sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng nhà, đất (gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân) trên diện tích khoảng 21.151 m² để phục vụ dự án.

Hiện nay, 3 ô đất số 63A, 65 và 67 đường Đinh Tiên Hoàng – vị trí được định giá hơn 1,1 tỷ đồng/m² – vẫn đang được sử dụng làm các quán kinh doanh dịch vụ nhỏ. Với tổng diện tích 421,9 m², chủ sở hữu 3 ô đất này là ông L.T.T. sẽ nhận hơn 466 tỷ đồng tiền bồi thường.

Trao đổi với PV, bà L.P.M. (vợ ông T.) cho biết, 3 ô đất hiện được người thân thuê để kinh doanh đồ uống, đồ ăn nhanh. Gia đình đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để nhận tiền bồi thường.

Nằm gần 3 ô đất trên là ô đất số 61, nơi nhiều người biết đến với quán Phở Thìn Bờ Hồ (số 61 Đinh Tiên Hoàng) nổi tiếng. Đây là ô đất có nhiều người chung quyền sử dụng.

Anh Bùi Chí Thành - truyền nhân đời thứ 3 Phở Thìn Bờ Hồ cho biết, riêng gia đình anh cơ bản đồng thuận và hoàn toàn phối hợp với chính quyền thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Theo anh Thành, gần đây nhiều du khách tìm tới quán, vừa để thưởng thức, vừa để check-in những lần cuối với quán phở.

"Gia đình tôi đang hoàn thiện các thủ tục để nhận tiền đền bù. Hiện nay, việc tìm mua bất động sản quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm rất khó nên trước mắt chúng tôi sẽ tìm thuê một địa điểm gần quán cũ để tiếp tục kinh doanh phở Thìn", ông Thành chia sẻ.

Dự án xây dựng quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có tổng diện tích khoảng 2,14ha, giới hạn bởi các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn và được chia làm 2 phân kỳ.

Một số hình ảnh tại khu vực đất được bồi thường, di dời để thực hiện dự án (ghi nhận vào ngày 17/12):

18.png
Ô đất của các cá nhân được bồi thường trên đường Đinh Tiên Hoàng, vị trí gần Sở Văn hóa - Thể thao và Công ty Điện lực Hoàn Kiếm. Ảnh: Đức Hoàng
19.jpg
Hiện tại, khu vực 3 ô đất mà chủ nhân được bồi thường hơn 460 tỷ đồng đang có các quán kinh doanh đồ uống, đồ ăn nhanh. Ảnh: Đức Hoàng
20.jpg
Địa chỉ số 61 Đinh Tiên Hoàng gắn liền với thương hiệu Phở Thìn nổi tiếng. Ảnh: Đức Hoàng
21.jpg
Phía đường Lý Thái Tổ, khu vực thực hiện dự án được quây kín. Ảnh: Đức Hoàng
22.jpg
Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm luôn tấp nập du khách tham quan. Ảnh: Đức Hoàng
23.jpg
Phối cảnh dự án Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội
24.jpg
Nguồn: UBND phường Hoàn Kiếm
#đất mặt phố #ô đất đắc địa #dự án quảng trường công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm #bồi thường

