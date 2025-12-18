Hà Nội

Loại củ tím giàu chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, bảo vệ tim mạch

Sống Khỏe

Loại củ tím giàu chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, bảo vệ tim mạch

Khoai mỡ không chỉ ngon mà còn chứa chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện nội tiết, tăng cường đề kháng và bảo vệ tế bào.

Khoai mỡ không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm quê mà còn được xem là thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin C, kali, mangan và đồng đáng kể, loại củ này hỗ trợ tim mạch, xương khớp, hệ miễn dịch và chất lượng máu. Vitamin C giúp tăng đề kháng, trong khi đồng tham gia sản xuất hồng cầu và hấp thụ sắt, góp phần phòng ngừa thiếu máu.
Nhờ chứa tinh bột kháng, khoai mỡ tốt cho tiêu hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và giảm nguy cơ táo bón, viêm loét đại tràng hay hội chứng ruột kích thích.
Đây cũng là thực phẩm phù hợp với người ăn kiêng: glucomannan trong khoai mỡ tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế thèm ăn và hỗ trợ giảm cân tự nhiên.
Chất xơ hòa tan trong khoai mỡ góp phần cải thiện mức cholesterol bằng cách loại bỏ cholesterol dư thừa khỏi cơ thể. Một số nghiên cứu ghi nhận sự thay đổi tích cực ở nhóm phụ nữ sử dụng khoai mỡ thường xuyên.
Bên cạnh đó, khoai mỡ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây ung thư. Mặc dù các kết quả nghiên cứu phần lớn được thực hiện trên động vật, đây là hướng tiếp cận dinh dưỡng hứa hẹn trong tương lai.
Khoai mỡ cũng có lợi cho trí não nhờ hợp chất diosgenin giúp hỗ trợ phát triển tế bào thần kinh, tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung. Một số nghiên cứu còn ghi nhận tác dụng kiểm soát đường huyết nhờ hoạt chất allantoin, góp phần ổn định insulin và bảo vệ gan.
Ở phụ nữ, khoai mỡ được nghiên cứu về tiềm năng cân bằng nội tiết và cải thiện triệu chứng mãn kinh. Một thử nghiệm nhỏ trên nhóm phụ nữ sau mãn kinh cho thấy việc thay gạo bằng khoai mỡ trong khẩu phần ăn giúp tăng nồng độ hormone estrogen, từ đó giảm bớt khó chịu do suy giảm nội tiết.
Ngoài ra, khoai mỡ còn mang lại lợi ích cho da và tóc. Vitamin C và chất chống oxy hóa thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, hỗ trợ làm lành tế bào, bảo vệ da trước dấu hiệu lão hóa và giúp tóc khỏe mạnh hơn. Hàm lượng sắt, kali, mangan có trong khoai mỡ còn hỗ trợ kiểm soát huyết áp, duy trì sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ thiếu máu.
Nhờ ưu điểm giàu dinh dưỡng, dễ chế biến và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, khoai mỡ đang dần được chú ý hơn trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường hoặc rối loạn nội tiết nên trao đổi với bác sĩ trước khi điều chỉnh khẩu phần.
Từ món canh tím đặc trưng đến súp, bánh hay món ăn tráng miệng, khoai mỡ mang hương vị giản dị nhưng chứa đựng giá trị sức khỏe đáng kể – xứng đáng có mặt trong căn bếp gia đình.
Vân Giang (Tổng hợp)
