Cà chua bổ dưỡng nhưng dùng sai cách có thể hại sức khỏe

Sống Khỏe

Cà chua bổ dưỡng nhưng dùng sai cách có thể hại sức khỏe

Cà chua là thực phẩm bổ dưỡng, thơm ngon nhưng không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe nếu dùng không đúng cách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cà chua là loại quả quen thuộc, thơm ngon và giàu dinh dưỡng, được nhiều người ưa chuộng trong các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn tự do loại thực phẩm này, bởi với một số nhóm người mắc bệnh lý nhất định, việc tiêu thụ cà chua có thể làm tình trạng sức khỏe xấu đi. Ảnh minh họa
Đối với những người bị viêm khớp, ăn nhiều cà chua có thể gây đau nhức khớp. Nguyên nhân là do trong cà chua chứa solanine – một chất kiềm có khả năng tích tụ canxi trong mô, làm tăng nguy cơ viêm, sưng và đau khớp. Những người đang trong giai đoạn viêm cấp nên hạn chế cà chua để tránh kích thích cơn đau. Ảnh minh họa
Người gặp vấn đề về dạ dày cũng cần thận trọng. Cà chua chứa nhiều axit, dễ gây trào ngược, ợ nóng và khó chịu ở những người mắc viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Ngay cả người khỏe mạnh, nếu ăn quá nhiều cà chua tươi hoặc nước sốt cà chua, cũng có thể cảm thấy nóng rát, khó tiêu. Ảnh minh họa
Những người có bệnh về thận cũng nên cân nhắc. Cà chua giàu oxalate – hợp chất khó chuyển hóa nếu nạp quá mức, có thể kết hợp với canxi trong cơ thể hình thành sỏi thận. Đồng thời, lượng kali cao trong cà chua cũng có thể làm suy giảm chức năng thận, đặc biệt với người thận yếu. Ảnh minh họa
Ngoài ra, người dễ bị dị ứng nên thận trọng với cà chua. Trong cà chua có histamine – chất giúp tăng cường miễn dịch nhưng cũng có thể gây phản ứng dị ứng, biểu hiện bằng phát ban, sưng lưỡi, hắt hơi hoặc cổ họng bị kích thích. Với người đã được chẩn đoán dị ứng cà chua, các triệu chứng này có thể nghiêm trọng hơn. Ảnh minh họa
Những người mắc bệnh tự miễn cũng là nhóm nên hạn chế cà chua. Thuộc họ cà, loại quả này chứa các hợp chất alcaloid có thể làm tình trạng viêm trong cơ thể nặng hơn. Nhiều người mắc bệnh tự miễn đã loại bỏ nhóm thực phẩm này khỏi chế độ ăn và nhận thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt. Ảnh minh họa
Người gặp vấn đề về tiết niệu, đặc biệt là những ai bị đi tiểu không tự chủ, cũng nên hạn chế cà chua. Thực phẩm giàu axit có thể kích thích bàng quang, làm tình trạng tiểu tiện trở nên khó kiểm soát hơn. Ảnh minh họa
Như vậy, mặc dù cà chua là thực phẩm bổ dưỡng và dễ chế biến, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Ảnh minh họa
Việc hiểu rõ tình trạng sức khỏe cá nhân và lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ giúp tránh những tác hại không mong muốn và duy trì sức khỏe tốt hơn. Ảnh minh họa
#Ảnh hưởng của cà chua đến sức khỏe #Lợi ích và rủi ro của cà chua #Cà chua và bệnh viêm khớp #Cảnh báo về dị ứng cà chua #Cà chua và bệnh dạ dày #Tác động của cà chua đối với thận

