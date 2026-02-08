Cán bộ, công chức được thưởng đột xuất cao nhất 11,7 triệu

Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích đột xuất sẽ nhận thưởng tiền theo mức lương cơ sở, tối đa 11,7 triệu đồng từ quy định mới.

Theo Quyết định 786/QĐ-BNV ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng của Bộ Nội vụ, cá nhân được xét thưởng đột xuất khi có thành tích công tác đột xuất. Người đó phải chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của đơn vị; không có nhiệm vụ nào được giao mà không hoàn thành.

Trường hợp thành tích có sự tham gia của nhiều người, số cá nhân được đề nghị xét thưởng tối đa 5 người. Đồng thời, tỷ lệ cá nhân được thưởng đột xuất trong năm không vượt quá 20% tổng số người hưởng lương của đơn vị.

Cán bộ, công chức sẽ được thưởng. Ảnh: Phạm Hải

Người đứng đầu đơn vị căn cứ báo cáo thành tích để đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí như: Mức độ khó khăn của nhiệm vụ, chất lượng và tiến độ công việc, hiệu quả và mức độ tham gia của cá nhân. Kết quả chấm điểm là căn cứ để đề xuất mức thưởng.

Theo khoản 4 Điều 7 Quy chế, mức thưởng được xác định từ 5-8 điểm sẽ được thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở; trên 8-10 điểm sẽ nhận thưởng bằng 5 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ Nghị định 73/2024/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức thưởng cao nhất đối với cá nhân đạt trên 8-10 điểm là 11,7 triệu đồng.

Quy định này áp dụng đối với cá nhân được xét thưởng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 786/QĐ-BNV.

Quỹ tiền thưởng hằng năm được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc của các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị và nằm ngoài quỹ khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Các đơn vị dự toán dành tối đa 20% Quỹ tiền thưởng để chi thưởng đột xuất; phần còn lại được sử dụng để chi thưởng định kỳ vào cuối năm. Nguồn kinh phí chi trả tiền thưởng thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.