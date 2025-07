Cán bộ công an nhặt ví 11 triệu đồng, trả người đánh rơi

Một cán bộ phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an TP Hải Phòng nhặt được ví có hơn 11 triệu đồng và một số giấy tờ đã lập tức tìm, trả người đánh rơi.

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị cùng Trung tá Nguyễn Hữu Dịu, Phó Đội trưởng Đội 3 thuộc Phòng vừa bàn giao toàn bộ giấy tờ và tài sản cho anh Lê Văn Hoàng, thường trú tại xã Mao Điền, TP Hải Phòng.

Trung tá Nguyễn Hữu Dịu bàn giao giấy tờ, tài sản cho anh Lê Văn Hoàng.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 3/7, Trung tá Nguyễn Hữu Dịu, Phó Đội trưởng Đội 3 - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thành phố Hải Phòng trên đường từ doanh trại Cảnh sát nhân dân (số 106 Nguyễn Lương Bằng, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) trở về nhà đã nhặt được một chiếc ví da bị đánh rơi trên đường.

Kiểm tra phát hiện bên trong ví có 1 Giấy phép lái xe, 1 Căn cước công dân, 02 thẻ ngân hàng và số tiền mặt 11.235.000 đồng. Ngay lập tức, Trung tá Nguyễn Hữu Dịu đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và phối hợp với Công an xã Mao Điền, TP Hải Phòng để xác minh, truy tìm chủ nhân của chiếc ví.

Sau khi rà soát, liên hệ và xác minh thông tin, đến sáng ngày 5/7/2025, anh Lê Văn Hoàng, thường trú tại xã Mao Điền, TP Hải Phòng đã đến nhận lại toàn bộ giấy tờ và tài sản của mình.

Việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng trung thực, phẩm chất đạo đức cao đẹp và đúng với 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Hành động của Trung tá Nguyễn Hữu Dịu đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ. Việc làm tốt trên là một minh chứng sinh động cho truyền thống vẻ vang, đạo đức trong sáng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.