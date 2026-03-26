Cấm phương tiện lưu thông trên cầu Long Biên trong 60 ngày, bắt đầu từ 28/3

Trong 60 ngày, cầu Long Biên (Hà Nội) sẽ tạm thời đóng, với các phương án phân luồng di chuyển qua cầu Chương Dương và đường Trần Nhật Duật cho phương tiện.

Ngày 26/3, Sở Xây dựng thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên để triển khai sửa chữa phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ ở hai bên cầu.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện kéo dài 60 ngày, bắt đầu từ 9h ngày 28/3 đến hết ngày 27/5. Trong thời gian này, cơ quan chức năng sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên phần đường bộ của cầu theo cả hai hướng từ phường Bồ Đề và phường Hoàn Kiếm.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, Sở Xây dựng đã đưa ra phương án phân luồng cụ thể. Theo đó, các phương tiện xe máy và xe thô sơ có nhu cầu di chuyển từ khu vực Long Biên sẽ đi theo hướng Long Biên 1, Long Biên 2, sau đó di chuyển dọc tuyến Long Biên - Xuân Quan và rẽ lên cầu Chương Dương.

Với các phương tiện xuất phát từ khu vực Yên Phụ, Hàng Đậu, lộ trình thay thế là đi theo đường Trần Nhật Duật, qua vòng xuyến đầu cầu Chương Dương để tiếp tục lưu thông qua cầu này.

Tương tự, các phương tiện từ khu vực Trần Quang Khải, Đê 401 sẽ di chuyển theo trục Trần Quang Khải - Đê 401, sau đó lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương để qua sông Hồng.

Đáng chú ý, trong thời gian tổ chức lại giao thông, cơ quan chức năng cho phép xe đạp lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương nhằm hỗ trợ nhu cầu đi lại của người dân.

Bảo tồn bền vững cầu Long Biên là mong muốn của mọi người dân Thủ đô. Ảnh nguồn nhandan.vn

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, tổ chức phân luồng hợp lý và đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian rào chắn thi công. Đồng thời, các ý kiến phản ánh về bất cập trong quá trình triển khai sẽ được tiếp thu, kịp thời điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

Trước đó, để phục vụ thi công công trình sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật tại Km2+215 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức điều chỉnh, cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ theo hướng từ Bồ Đề đi Hoàn Kiếm trên cầu Long Biên. Thời gian thi công kéo dài 61 ngày, từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2025.