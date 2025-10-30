Cái kết bi thảm của cô gái muốn thiêu rụi Tokyo vì tình

Hà Nội

Kho tri thức

Vì muốn gặp lại người mình đem lòng yêu mến, thiếu nữ người Nhật Bản Yaoya Oshichi lên kế hoạch gây ra vụ hỏa hoạn ở Edo (ngày nay Tokyo).

Tâm Anh (theo Amusingplanet)
Mùa đông năm 1682, một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra Edo, Nhật Bản. Còn được gọi là "Đại hỏa hoạn Tenna", vụ cháy này đã bùng phát và lan rộng sang các khu phố gỗ đông đúc ở Edo khiến hàng ngàn ngôi nhà bị thiêu rụi và nhiều người mất nhà cửa. Ảnh: Wikimedia Commons.
Trong số những người dân phải sơ tán do hỏa hoạn có thiếu nữ Yaoya Oshichi - con gái của một người bán rau sống ở quận Hongō. Gia đình Yaoya đã đến một ngôi chùa gần đó để xin lánh nạn. Tại đó, cô đã gặp một nhà sư trẻ. Cuộc gặp gỡ thoáng qua đó đã khiến trái tim thiếu nữ rung động. Ảnh: Fujiarts.
Khi năm mới đến, gia đình của Yaoya trở về nhà. Thiếu nữ này nhớ mãi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với nhà sư trẻ trong chùa. Trong nỗi nhớ nhung, cô đã nảy ra suy nghĩ điên rồ rằng, nếu xảy ra một vụ hỏa hoạn khác thì gia đình cô sẽ có thể lại đến ngôi chùa trên để lánh nạn. Khi ấy, cô có thể gặp lại người mà mình thương nhớ. Ảnh: fujiarts.com.
Vì vậy, Yaoya đã cố gắng phóng hỏa ở khu phố mình ở. Tuy nhiên, hành động của cô gần như bị phát hiện ngay lập tức. Bởi lẽ, hỏa hoạn là mối đe dọa thường trực ở Edo - nơi có nhiều công trình bằng gỗ. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì cả thành phố có thể bị thiêu rụi chỉ trong vài giờ. Ảnh: fujiarts.com.
Do đó, chính quyền Edo triển khai những biện pháp nhằm kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các vụ hỏa hoạn có thể xảy ra. Vậy nên, thiếu nữ Yaoya đã nhanh chóng bị bắt và buộc tội phóng hỏa - một trong những tội ác nghiêm trọng nhất ở Nhật Bản thời Tokugawa. Ảnh: fujiarts.com.
Tại phiên tòa xét xử, thẩm phán hỏi Yaoya có phải 15 tuổi hay không - độ tuổi được miễn trừ theo luật Tokugawa. Nghe xong, Yaoya trả lời bản thân 16 tuổi. Thẩm phán nhắc lại câu hỏi nhưng Yaoya vẫn trả lời thành thật mà không hiểu được dụng ý của ông. Do cô trả lời như vậy nên vị thẩm phán tuyên án tử hình đối với Yaoya. Ảnh: fujiarts.com.
Vào ngày 29/3/1683, Yaoya thi hành án tử bằng cách thiêu sống tại Suzugamori, địa điểm hành quyết công khai chính thức ở phía nam Edo. Ảnh: fujiarts.com.
Vụ án của Yaoya được nhiều người biết đến và được kể lại thông qua nhiều bản ballad, màn trình diễn đường phố, sân khấu kịch... Ảnh: Wikimedia Commons.
