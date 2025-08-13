Cách xử lý bỏng nặng hiệu quả để tránh biến chứng

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Y tế Quảng Yên liên tục tiếp nhận nhiều ca bỏng do tai nạn trong sinh hoạt và lao động. Đáng lo ngại, một số trường hợp bị bỏng nặng do xử trí ban đầu không đúng cách, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.

Những nguyên nhân gây bỏng thường gặp

Bỏng nhiệt: Do nước sôi, canh nóng, dầu ăn, lửa khi nấu nướng hoặc cháy nổ.

Bỏng điện: Khi tiếp xúc với nguồn điện không an toàn, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lao động.

Bỏng hóa chất: Xảy ra khi tiếp xúc với axit, kiềm trong quá trình lao động, sản xuất.

Bỏng do xăng, cồn: Do sử dụng sai cách hoặc đổ xăng gần nguồn lửa, nấu nướng bằng cồn không đảm bảo an toàn.

Ảnh BVCC

Hướng dẫn xử trí ban đầu khi bị bỏng, người dân cần ghi nhớ

1. Cách ly nạn nhân khỏi tác nhân gây bỏng: Tắt nguồn điện, dập lửa hoặc đưa nạn nhân rời xa vùng nguy hiểm.

2. Làm mát vùng bỏng càng sớm càng tốt (tốt nhất trong 15 phút đầu): Rửa vết bỏng dưới nước mát sạch chảy nhẹ.

3. Tuyệt đối không bôi các chất dân gian như kem đánh răng, mỡ trăn, nước mắm… lên vùng bỏng.

4. Che phủ vùng bỏng bằng gạc sạch hoặc vải mềm sạch để hạn chế nhiễm trùng.

5. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, đặc biệt khi bỏng diện rộng, bỏng sâu, bỏng mặt, tay, vùng kín hoặc do điện, hóa chất.

Ảnh BVCC