Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cách xử lý bỏng nặng hiệu quả để tránh biến chứng

Trung tâm Y tế Quảng Yên ghi nhận nhiều ca bỏng nặng do xử trí không đúng. Hướng dẫn sơ cứu bỏng kịp thời giúp giảm biến chứng và bảo vệ sức khỏe.

Thúy Nga

Trong thời gian gần đây, Trung tâm Y tế Quảng Yên liên tục tiếp nhận nhiều ca bỏng do tai nạn trong sinh hoạt và lao động. Đáng lo ngại, một số trường hợp bị bỏng nặng do xử trí ban đầu không đúng cách, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.

Những nguyên nhân gây bỏng thường gặp

Bỏng nhiệt: Do nước sôi, canh nóng, dầu ăn, lửa khi nấu nướng hoặc cháy nổ.

Bỏng điện: Khi tiếp xúc với nguồn điện không an toàn, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lao động.

Bỏng hóa chất: Xảy ra khi tiếp xúc với axit, kiềm trong quá trình lao động, sản xuất.

Bỏng do xăng, cồn: Do sử dụng sai cách hoặc đổ xăng gần nguồn lửa, nấu nướng bằng cồn không đảm bảo an toàn.

bong-xl.jpg
Ảnh BVCC

Hướng dẫn xử trí ban đầu khi bị bỏng, người dân cần ghi nhớ

1. Cách ly nạn nhân khỏi tác nhân gây bỏng: Tắt nguồn điện, dập lửa hoặc đưa nạn nhân rời xa vùng nguy hiểm.

2. Làm mát vùng bỏng càng sớm càng tốt (tốt nhất trong 15 phút đầu): Rửa vết bỏng dưới nước mát sạch chảy nhẹ.

3. Tuyệt đối không bôi các chất dân gian như kem đánh răng, mỡ trăn, nước mắm… lên vùng bỏng.

4. Che phủ vùng bỏng bằng gạc sạch hoặc vải mềm sạch để hạn chế nhiễm trùng.

5. Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, đặc biệt khi bỏng diện rộng, bỏng sâu, bỏng mặt, tay, vùng kín hoặc do điện, hóa chất.

bong-xl-2.jpg
Ảnh BVCC

Cách phòng bỏng

Cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bếp, ấm đun, nồi chiên, lò nướng...

Tránh để trẻ nhỏ tiếp xúc với các vật dụng nóng, ổ điện, hóa chất.

Không sử dụng xăng, cồn, hoặc vật liệu dễ cháy gần nguồn nhiệt.

Trang bị kiến thức sơ cứu bỏng đúng cách cho bản thân và gia đình.

Hãy xử trí đúng – kịp thời – an toàn để bảo vệ sức khỏe và tính mạng.

#xử trí bỏng đúng cách #sơ cứu bỏng tại nhà #phòng tránh bỏng sinh hoạt #điều trị bỏng nặng #kỹ năng sơ cứu bỏng #nguyên nhân bỏng phổ biến

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người thợ sắt bị sốc phản vệ độ 3 vì silicon chống dột

Bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị ban đầu nên ban dị ứng lan rộng, kèm sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, kết mạc mắt xung huyết chảy dịch vàng.

Ngày 11/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân bỏng rát toàn thân, mù tạm thời vì silicon chống dột.

Bệnh nhân Đ.N.T (38 tuổi, trú tại Sơn La) nhập viện tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng da toàn thân nổi bọng nước, chuyển màu thâm đen, đau rát vòm họng, rộp loét miệng, mắt mù tạm thời, toàn thân nóng đỏ. Xét nghiệm cho thấy nhiễm trùng huyết, chỉ số viêm tăng gấp 3 lần bình thường, men gan cao, suy gan và suy thận.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội bỏng nặng

Một gia đình ở Hà Nội đang ăn lẩu, một bé nô đùa, vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật, nước đổ vào người 3 trẻ gây bỏng nặng.

Ngày 8/8, Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho 3 cháu nhỏ trong cùng một gia đình tại Hà Nội bị bỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra khi cả gia đình đang ăn lẩu, một bé nô đùa và vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật, khiến nước sôi đổ vào người cả 3 cháu nhỏ gây bỏng nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán cả 3 cháu bị bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân… Rất may, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử lý đúng cách, sức khỏe của các cháu dần hồi phục và ổn định.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dầu gió có thực sự an toàn với trẻ nhỏ?

Nhiều phụ huynh coi dầu gió là thần dược chữa cảm cho trẻ, nhưng lạm dụng có thể gây ngộ độc, bỏng da, thậm chí đe dọa tính mạng con trẻ.

Với nhiều gia đình Việt, dầu gió gần như là vật bất ly thân trong tủ thuốc. Chỉ cần trẻ ho, sổ mũi, côn trùng đốt hay trúng gió, cha mẹ liền lấy dầu gió xoa lên người trẻ để mong mau khỏi bệnh. Nhưng ít ai biết rằng, hành động tưởng vô hại này có thể để lại hậu quả khôn lường, nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến gan hay tim mạch, mà còn âm thầm gây tổn thương não bộ – trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của cơ thể.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia âm thầm hủy hoại não bộ

Rượu bia không chỉ ảnh hưởng đến gan hay tim mạch, mà còn âm thầm gây tổn thương não bộ – trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của cơ thể.