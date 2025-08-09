Hà Nội

Sống Khỏe

Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội bỏng nặng

Một gia đình ở Hà Nội đang ăn lẩu, một bé nô đùa, vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật, nước đổ vào người 3 trẻ gây bỏng nặng.

Bình Nguyên

Ngày 8/8, Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị cho 3 cháu nhỏ trong cùng một gia đình tại Hà Nội bị bỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra khi cả gia đình đang ăn lẩu, một bé nô đùa và vô tình vướng vào dây điện của nồi lẩu đang sôi làm nồi bị lật, khiến nước sôi đổ vào người cả 3 cháu nhỏ gây bỏng nặng.

Các bác sĩ chẩn đoán cả 3 cháu bị bỏng nước sôi độ II-III vùng vai, tay, chân… Rất may, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử lý đúng cách, sức khỏe của các cháu dần hồi phục và ổn định.

Các bác sĩ cấp cứu cho cháu bé/Ảnh Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo BSCKII Phùng Công Sáng – Phụ trách Đơn vị Bỏng, Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, bỏng do nước sôi ở trẻ em thường gây tổn thương sâu, dễ để lại sẹo co kéo và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động.

Hình ảnh vết bỏng của một trong ba trẻ tại thời điểm nhập viện/Các bác sĩ cấp cứu cho cháu bé/Ảnh Bệnh viện Nhi Trung ương.

BS Sáng cũng cảnh báo, tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đối với trẻ nhỏ nếu người lớn chủ quan, đặc biệt các bữa ăn có sử dụng nồi lẩu, nồi canh hay thức ăn nóng sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao gây bỏng. Vì vậy, cha mẹ và người chăm sóc không để trẻ chơi gần khu vực có nồi lẩu hoặc bếp đang hoạt động. Đặt nồi lẩu ở vị trí chắc chắn, tránh xa mép bàn hoặc nơi dễ vướng dây điện. Hạn chế tối đa việc cho trẻ ngồi gần khu vực nấu ăn nóng và giám sát trẻ cẩn thận trong suốt bữa ăn.

Nếu không may trẻ bị bỏng, cần nhanh chóng tách trẻ khỏi tác nhân gây bỏng. Tiếp đó nhanh chóng ngâm vùng da bỏng vào nước sạch để hạ nhiệt độ chỗ bỏng; Che phủ tạm thời vết bỏng; ủ ấm, bù điện giải rồi chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Ảnh Bệnh viện Nhi Trung ương

Trong những tình huống trẻ không may bị bỏng do nước sôi, việc sơ cứu đúng cách ngay khi tai nạn xảy ra là yếu tố quan trọng giúp giảm mức độ tổn thương và tăng khả năng hồi phục cho trẻ.

#tai nạn bỏng nước sôi trẻ em #nguy cơ bỏng khi ăn lẩu #sơ cứu bỏng trẻ nhỏ #phòng tránh bỏng lẩu #điều trị bỏng độ II-III trẻ em #nguy hiểm dây điện nồi lẩu

