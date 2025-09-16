Hà Nội

12 phụ kiện tiện ích gắn cổng USB Type-C không hẳn bạn đã biết

Số hóa

12 phụ kiện tiện ích gắn cổng USB Type-C không hẳn bạn đã biết

Có những phụ kiện bạn biết, nhưng cũng có thứ khiến bạn sẽ tự hỏi tại sao mình lại chưa sở hữu những tiện ích USB-C tiện lợi này?

Tuệ Minh
Đầu tiên đương nhiên là thứ cực kỳ quen thuộc, ai sử dụng smartphone cũng biết đến, pin sạc dự phòng. Bạn cần có trong túi/túi quần/ba lô vì bạn không bao giờ biết khi nào điện thoại sẽ hết pin và cần sạc lại. Pin dự phòng có đủ dung lượng, kích thước từ nhỏ gọn để mang theo bất cứ đâu đến loại khủng bố đủ xài cả tuần.
Nếu bạn thường xuyên phải loay hoay với máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác, chiếc tua vít điện mini Wowstick này có thể là thứ bạn cần. Chiếc tua vít hình bút này có ba đèn LED giúp bạn dễ dàng quan sát vật đang làm việc và có thể xoay 200 vòng mỗi phút để hoàn thành công việc nhanh hơn. Tua vít có đế thời trang để bạn có thể đặt trên bàn làm việc, cùng với bộ 56 đầu vít hợp kim nhôm. Tua vít có thể được sạc qua cổng USB-C và có thể sử dụng trong nhiều giờ.
Mặc dù không phải là thứ bạn sẽ sử dụng hàng ngày, nhưng camera nội soi này chắc chắn sẽ rất hữu ích trong nhiều tình huống. Bạn chỉ cần cắm nó vào điện thoại, cài đặt ứng dụng và xem mọi thứ camera làm được. Nó có thể được dùng để tìm bất cứ thứ gì họ đánh rơi sau bàn làm việc, khi đang sửa xe, hoặc tìm kiếm rò rỉ đường ống. Vì nó được trang bị chuẩn chống nước để có thể tìm chiếc nhẫn bị rơi vào bồn rửa hay thậm chí là đi câu cá. Camera sẽ đi kèm với một dây cáp bán cứng dài và một số phụ kiện như móc, nam châm và gương.
Dù bạn là ai thì bạn cũng phải có nhiều lúc cần đến một chiếc đèn pin. Vậy tại sao nó không phải là loại được sạc bằng chuẩn UBS Type-C tiện lợi? Một chiếc đèn pin nhỏ, đủ để nhét nó vào bất kỳ túi nào. Nó có thể hoạt động trong nhiều giờ chỉ với một lần sạc. Không phải đến mức là một công cụ sinh tồn, chỉ trong những lúc mất điện hoặc phải tìm kiếm gì đó ở nơi tối thì nó tiện lợi hơn đèn flash trên điện thoại rất nhiều. Hầu hết các loại đèn pin hiện đều có nhiều chế độ sáng khác nhau bao gồm cả tín hiệu S.O.S và khả năng chống nước.
Thiết bị này có khả năng làm dịu vết côn trùng cắn đốt giúp ngăn dị ứng, phù nề. Bất kỳ ai bị muỗi quấy rầy sẽ đặc biệt hài lòng với thiết bị thông minh này. Thiết bị nhỏ gọn này, có thể dễ dàng kết nối với điện thoại thông minh của bạn qua cổng USB-C, có thể giảm đáng kể cảm giác ngứa ngáy do muỗi đốt bằng nhiệt độ được điều chỉnh phù hợp. Bạn chỉ cần sạc thiết bị Heat It nhỏ gọn qua ứng dụng và áp lên vết muỗi đốt. Nhiệt độ sẽ phá vỡ các protein trong vết muỗi đốt gây sưng, ngứa và đau.
Một vật phẩm tiện ích dù khá ít khi dùng nhưng lại cực kỳ hữu ích lúc cần thiết. Chiếc bơm hơi nhỏ gọn có thể bỏ vừa bất kỳ túi xách nào khi di chuyển. Bạn có thể dùng nó để bơm bong bóng, thổi sạch bụi cho máy tính. Chức năng chính của nó là để bơm lốp xe, 2 phút để bơm căng lốp xe đạp 4 phút cho lốp xe mô tô. Nó hoạt động chỉ cần một nút bấm, nạp năng lượng thông qua cổng USB.
Những chiếc quạt nhỏ xinh này cũng khá thông minh. Bạn có thể dễ dàng bỏ túi vào mùa hè và nhanh chóng sử dụng bất cứ khi nào cần. Bất cứ ai đã từng ngồi trên phương tiện giao thông công cộng hay phải chống chịu nhiệt độ nóng bức, ngột ngạt đều cảm thấy nó xứng đáng. Thực tế đây là một món khá phổ biến tại Việt Nam, nó không hề đắt tiền.
Bất kỳ ai thích đọc sách nhiều, đôi khi đến tận khuya, sẽ thích thú với tiện ích nhỏ này: một chiếc đèn đọc sách mà bạn có thể dễ dàng kẹp vào sách. Có thể không phải là một đột phá, nhưng rất tiện lợi nếu bạn không muốn việc mình đọc giữa đêm lại gây phiền cho người khác. Nhiều loại đèn có thể thay đổi màu cho phù hợp với sự tương thích của mắt và chức năng điều chỉnh lượng ánh sáng cần thiết.
Gần như mọi máy tính xách tay hiện tại đều đã không còn ổ đĩa DVD. Thậm chí loại phương tiện lưu trữ này cũng hầu như không còn phổ biến. Nhưng đối với ngành giải trí thì khác, các phim bom tấn Hollywood đều phát hành trên DVD và các tựa game cũng thế.
Ổ nhớ flash hoặc SSD gắn ngoài thì quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên, đối với các loại gắn cổng USB Type-C hiện nay có thêm khả năng giúp bạn gắn trực tiếp lên điện thoại để quay video 4K. Những thước phim độ phân giải cao sẽ ngay lập tức chiếm đầy bộ nhớ của bạn ngay cả khi bạn xài phiên bản 1TB. Các loại ổ nhớ gắn ngoài luôn được các nhà sáng tạo nội dung lựa chọn như một giải pháp không thể thiếu nếu muốn tận dụng khả năng quay video RAW có thể chỉnh sửa hậu kỳ.
Tương tự với ổ nhớ ngoài, thiết bị đọc thẻ đa năng sẽ rất hữu ích nếu bạn còn có nhiều dữ liệu được lưu từ những "thế hệ" smartphone trước đây. Trong trường hợp bạn sở hữu các thiết bị như máy ảnh, máy quay, ghi âm mà không có kết nối mạng thì việc tháo thẻ nhớ để di chuyển chúng sang thiết bị có thể chỉnh sửa, chia sẽ là không thể thiếu.
Cuối cùng là một sợi cáp chuyển đổi. Có rất nhiều các thiết bị phát đa phương tiện sử dụng các chuẩn kết nối khác nhau qua từng thế hệ. Ví dụ như một chiếc tivi hay màn chiếu chỉ hỗ trợ các cổng đầu vào cũ HDMI, VGA hay thậm chí là cổng AV. Không ai muốn buổi thuyết trình của mình bị gián đoạn bởi một chiếc TV hoạt động tốt nhưng đã quá cũ.
Tuệ Minh
#phụ kiện USB-C #sạc dự phòng USB-C #camera nội soi USB-C #đèn pin sạc USB-C #thiết bị giảm ngứa muỗi USB-C #bơm hơi mini USB-C

