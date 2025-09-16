12 phụ kiện tiện ích gắn cổng USB Type-C không hẳn bạn đã biết

Có những phụ kiện bạn biết, nhưng cũng có thứ khiến bạn sẽ tự hỏi tại sao mình lại chưa sở hữu những tiện ích USB-C tiện lợi này?
Một vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại sở thú ở Bangkok (Thái Lan) khi một nhân viên chăm sóc thú bị đàn sư tử tấn công dẫn đến tử vong.
Tử vi dự đoán, trong vòng 10 ngày tới, 4 con giáp này phất nhanh thành đại gia, tiền vào cửa trước - vàng vào cửa sau, sống trong giàu sang.
Chiếc mũ sắt La Mã quý hiếm từ cuộc đụng độ hải quân năm 241 Trước Công Nguyên bất ngờ được tìm thấy gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.
Vụ mất tích bí ẩn của đội quân 50.000 người dưới triều Cambyses II vào thế kỷ 6 TCN luôn là đề tài gây tranh cãi trong lịch sử và khảo cổ.
Không chỉ SF90 mà mẫu siêu xe 296 cũng rớt giá khá mạnh chỉ sau 2.001 km lăn bánh, điều vô cùng hiếm gặp với các địa gia sử dụng Ferrari bản máy động cơ xăng
Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 2 cá thể cầy hương, 2 cá thể trăn đất, 1 cá thể rùa câm do người dân giao nộp. Tất cả đều là động vật quý hiếm.
Bảo Ngọc - vợ rapper Đạt G sở hữu vóc dáng nuột nà ở tuổi 29. Mới đây, cô gây chú ý khi tung bộ ảnh diện trang phục cắt khoét ở vòng một.
Việcdùngmộtmật khẩu cho nhiều dịch vụ tưởng tiện lợi nhưng lại khiến tài khoản của bạn trở thành mục tiêu hàng đầu của tin tặc với thủ đoạn credential stuffing.
Với giá trị tài sản ròng khoảng 2 tỷ USD (theo Forbes), Binod Chaudhary tỷ phú duy nhất ở Nepal.
Facebook bất ngờ mang trở lại tính năng Poke, khiến cộng đồng chia rẽ giữa khen tiện lợi, tinh gọn và chê vô dụng, lỗi thời trong năm 2025.
MC Khánh Vy vừa khiến cộng đồng mạng "đổ rầm rầm" với loạt ảnh mới khoe phong cách bánh bèo ngọt ngào tại một quán café xinh xắn.
Toyota vừa chính thức ra mắt e-Palette bản thương mại, mẫu xe điện hoàn toàn mới này được định vị là giải pháp cho “các dịch vụ di chuyển đa dạng”.
Nằm ở miền nam Iraq, thành Uruk là một trong những trung tâm đô thị cổ xưa nhất thế giới, gắn liền với sự hình thành văn minh Lưỡng Hà.
Thú ăn kiến khổng lồ (Myrmecophaga tridactyla) là một loài động vật có vú đặc biệt ở Nam Mỹ, nổi tiếng với chiếc lưỡi dài và tập tính săn mồi độc đáo.
Gần Tết Trung thu, không ít thương hiệu tung ra những loại bánh cao cấp với giá lên tới vài triệu mỗi hộp.
Diện áo hai dây trễ nải, Louis Phạm khiến netizen trầm trồ với thân hình gợi cảm, đặc biệt là vòng 1 căng tràn sau quyết định "trùng tu" một thời gian.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 17/9, Nhân Mã hôm nay vận quý nhân vượng, dễ được công nhận và giúp đỡ. Ma Kết có người gây phiền toái, đổ lỗi.
Honda đã cho ra mắt mẫu xe điện mini N-One e: giá 482 triệu đồng tại Nhật, di chuyển 295km/sạc và là đối thủ Nissan Sakura, nhưng chưa có kế hoạch bán quốc tế.
Biệt thự của gia đình ca sĩ Khánh Phương có diện tích hơn 400m2, tọa lạc tại vị trí đắt đỏ tại TP HCM, được định giá khoảng 200 tỷ đồng.
Hoa hậu Giáng My trẻ trung đến mức khó tin ở tuổi U55. Hoa hậu Thanh Thủy lần đầu thử mặc trang phục Abaya khi đến công tác ở Malaysia.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu đến Venice (Ý). Trong chuyến du lịch, người đẹp diện set trang phục, phụ kiện được cho là lên đến hàng tỷ đồng.