Châu Âu bất ngờ đưa cả thế giới smartphone quay trở về quá khứ

Tương lai của smartphone, laptop năm 2027 sẽ không nằm trong bất cứ dự đoán nào trước đây sau khi châu Âu ban hành luật buộc chúng quay về hàng chục năm trước.

Tuệ Minh

Trong kỷ nguyên của những chiếc smartphone nguyên khối siêu mỏng và laptop không tì vết, quyết định mới đây của Liên minh Châu Âu (EU) giống như một "cú bẻ lái" đầy ngỡ ngàng.

Sau khi ép Apple phải từ bỏ cổng Lightning để sang USB-C, AirDrop cho Android, EU tiếp tục tung ra đòn giáng mạnh mẽ vào triết lý thiết kế của các gã khổng lồ công nghệ: Buộc pin smartphone và laptop phải dễ dàng tháo rời và thay thế.

maxresdefault-1-2-6850a32014d64.jpg
Có thể đây là việc bạn sẽ làm hàng ngày khi sử dụng smartphone vào năm sau.

Theo quy định mới về pin (EU Battery Regulation), kể từ tháng 2/2027, tất cả các thiết bị điện tử cầm tay (bao gồm smartphone, tablet, laptop, máy chơi game...) được bán tại thị trường EU phải có thiết kế cho phép người dùng cuối có thể tự tháo và thay thế pin bằng các dụng cụ thông dụng.

Điều này đồng nghĩa với việc kỷ nguyên của những viên pin được dán chặt bằng keo công nghiệp, đòi hỏi máy khò nhiệt và kỹ thuật viên lành nghề để thay thế, đang dần đi đến hồi kết.

Việc quay lại với pin rời được xem như là một bước lùi về mặt thẩm mỹ và công nghệ. Tuy nhiên, đằng sau sự "quái gở" này là những tính toán chiến lược về kinh tế và môi trường mà khối này quyết bảo vệ bao gồm quyền sửa chữa (Right to Repair).

Thay vì phải vứt bỏ cả một chiếc iPhone hay MacBook chỉ vì pin bị chai sau 2 năm, người dùng có thể kéo dài tuổi thọ thiết bị bằng cách mua một viên pin mới với giá rẻ. Việc tháo rời pin dễ dàng giúp quá trình tái chế các kim loại quý như Lithium, Cobalt và Nickel trở nên hiệu quả hơn.

image-305.png
Các hãng công nghệ sẽ phải tìm kiếm các thiết kế vốn đã bị xếp xó hàng chục năm để phù hợp với luật mới của EU.

EU đặt mục tiêu thu hồi 73% pin cũ vào năm 2030 để giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu thô từ bên ngoài. Với khoảng 150 triệu chiếc smartphone bị vứt bỏ mỗi năm, việc tăng khả năng sửa chữa là cách trực tiếp nhất để giảm thiểu gánh nặng rác thải lên hành tinh.

Việc ban hành luật này tạo ra một làn sóng tranh luận gay gắt giữa các nhà hoạt động môi trường và các kỹ sư phần cứng.

Những tác động tiêu cực về mặt kỹ thuật là điều không thể tránh khỏi. Các kỹ sư hàng đầu lo ngại rằng việc quay lại nắp lưng rời sẽ khiến smartphone trở nên dày hơn, thô kệch hơn và đặc biệt là làm suy yếu khả năng kháng nước, kháng bụi vốn đang là tiêu chuẩn vàng của các dòng máy cao cấp. Việc duy trì các khớp nối cơ học thay vì dán kín bằng keo sẽ tạo ra những rủi ro nhất định về độ bền vật lý của thiết bị trong quá trình sử dụng lâu dài.

Các hãng công nghệ có thể sẽ phàn nàn về chi phí sản xuất tăng cao hay khó khăn trong thiết kế, thậm chí là thay đổi cả dây chuyền sản xuất.

Thế giới thiết bị điện tử có vẻ như đang quay ngược thời đại, nơi sự hào nhoáng của thiết kế phải nhường chỗ cho tính bền vững và sự tự do của người sử dụng.

Cận cảnh smartphone module "Thích gì gắn nấy" của TECNO.
Euro Economic, Tech Radar
#Luật sửa chữa thiết bị điện tử EU #Quay trở lại pin rời smartphone và laptop #Ảnh hưởng đến thiết kế công nghệ #Chiến lược môi trường và kinh tế EU #Thách thức kỹ thuật và thẩm mỹ thiết bị #Mục tiêu giảm rác thải điện tử

