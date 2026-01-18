Các Đảng Cộng sản, cánh tả tin tưởng vào con đường phát triển của Việt Nam

Các Đảng Cộng sản, cánh tả trên thế giới bày tỏ tin tưởng Đại hội 14 sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh đổi mới, tổng kết thực tiễn và chiến lược của ĐCS Việt Nam.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dư luận trong phong trào cộng sản, công nhân và các lực lượng cánh tả tiến bộ trên thế giới bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, đồng thời, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn đối với chặng đường phát triển mới của Việt Nam.

Từ châu Mỹ, châu Âu đến châu Á, các đánh giá đều thống nhất ở một điểm chung: Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa tham chiếu quan trọng đối với phong trào tiến bộ toàn cầu trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp.

Đảng Cộng sản Mỹ đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều thập niên qua. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ nhấn mạnh, các kết quả phát triển của Việt Nam không chỉ phản ánh bản lĩnh, trí tuệ và đường lối đúng đắn của Đảng, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống và tính khả thi của con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn.

Bày tỏ niềm tin vào Đại hội XIV, Đảng Cộng sản Mỹ cho rằng, Đại hội sẽ tiếp tục tạo xung lực mới, mở ra một giai đoạn phát triển vượt bậc, đưa Việt Nam tiến nhanh và bền vững hơn, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được củng cố.

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời linh hoạt thích ứng với bối cảnh quốc tế mới, được xem là bài học có giá trị đối với phong trào cánh tả tại các nước phát triển.

Từ góc nhìn châu Á, Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) đánh giá Đại hội XIV là một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist, sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, trong đó Đại hội XIV giữ vai trò then chốt trong việc hoạch định mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam, như duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cải thiện mức sống, tuổi thọ và chỉ số hạnh phúc của người dân, được đánh giá là những kết quả ấn tượng, phản ánh rõ định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm.

Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist đặc biệt đánh giá cao việc các văn kiện Đại hội XIV dự kiến bổ sung mạnh mẽ nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu song hành với phát triển kinh tế, thể hiện tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai.Từ châu Âu, Đảng Cánh tả Đức cho rằng, thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việt Nam đã vươn lên trở thành một điểm sáng kinh tế tại Đông Nam Á, trong khi vẫn chú trọng ổn định xã hội và nâng cao vai trò của Nhà nước trong định hướng phát triển.

Đảng Cánh tả Đức đánh giá cao việc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa, đạo đức, phòng chống tham nhũng và xây dựng lối sống lành mạnh như những trụ cột bảo đảm cho phát triển bền vững. Việc coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, song được quản lý trong khuôn khổ định hướng xã hội chủ nghĩa, được nhìn nhận là cách tiếp cận cân bằng, phù hợp với điều kiện của một nền kinh tế đang phát triển.

Một điểm chung trong đánh giá của các Đảng Cộng sản, cánh tả là sự ghi nhận cao đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Việc xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên cùng với quốc phòng - an ninh được coi là bước phát triển quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đối tác cho rằng, với vai trò ngày càng nổi bật trong ASEAN và trên trường quốc tế, Việt Nam có khả năng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh xung đột, chiến tranh kinh tế và cạnh tranh địa chính trị gia tăng, tiếng nói vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của Việt Nam được xem là cần thiết và có trọng lượng.

Dư luận từ các Đảng Cộng sản, cánh tả trên thế giới đều bày tỏ sự tin tưởng rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh tự đổi mới, khả năng tổng kết thực tiễn và tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những định hướng lớn được đặt ra không chỉ nhằm đạt các mục tiêu phát triển trăm năm của dân tộc, mà còn đóng góp kinh nghiệm quý báu cho phong trào tiến bộ quốc tế trong việc tìm kiếm các mô hình phát triển công bằng, bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Đại hội XIV vì vậy không chỉ là sự kiện trọng đại của Việt Nam, mà còn là điểm hội tụ niềm tin, kỳ vọng và tình đoàn kết quốc tế của các lực lượng cộng sản, cánh tả và tiến bộ trên toàn thế giới đối với con đường mà Việt Nam đang kiên định theo đuổi.