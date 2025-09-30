Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Cá voi sát thủ đánh chìm thuyền du lịch ngoài khơi

Một đàn cá voi sát thủ đã húc và đánh chìm một du thuyền chở khách ngoài khơi Bồ Đào Nha.

Trường Hân t/h

Theo tờ The Telegraph ngày 15/9, sự việc xảy ra ngày 13/9 khi con thuyền thuộc câu lạc bộ Nautic Squad đang chở năm người thì bị cá voi sát thủ tấn công gần bãi biển Fonte da Telha.

Đoạn video cho thấy một con cá voi sát thủ nhiều lần húc vào du thuyền, làm con thuyền bắt đầu chao đảo rồi chìm. Một người đã hét lên: “Ôi Chúa ơi”.

Nguồn: The Telegraph

Cả năm thành viên trên thuyền đã được các tàu gần đó cứu ngay trước khi thuyền chìm hẳn.

Một con tàu khác chở bốn người cũng cần được hỗ trợ sau khi chạm trán đàn cá voi sát thủ này ngoài khơi Cascais. Không ai bị thương.

Những vụ cá voi sát thủ tấn công tàu thuyền ngoài khơi Tây Ban Nha đã trở nên thường xuyên hơn trong những năm gần đây, mà theo một số chuyên gia là do chúng buồn chán.

Tháng trước, thủy thủ đã được cảnh báo không ra khơi vì mối đe dọa gia tăng.

Trong vụ mới nhất, cơ quan hàng hải quốc gia Bồ Đào Nha đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ con thuyền đầu tiên lúc 12 giờ 30 ngày 13/9 và cử đội cứu hộ.

Lời kể của nhân chứng về vụ tấn công có khác biệt. Một số người nói họ thấy bốn con cá voi, trong khi một thuyền trưởng cho biết một con liên tục húc vào bánh lái, gây nứt vỡ khiến thân tàu ngập nước.

Đây là vụ đánh chìm tàu thứ ba do cá voi sát thủ gây ra ngoài khơi bán đảo Iberia. Từ năm 2020 đến 2023, ít nhất 500 vụ chạm trán với cá voi sát thủ đã xảy ra tại khu vực, trong đó 20% tàu thuyền bị hư hại.

Cá voi sát thủ thường nhắm vào bánh lái tàu trong vùng biển dọc bờ Đại Tây Dương của Galicia và gần eo biển Gibraltar.

Một bình luận trên một nhóm mạng xã hội dành cho thủy thủ đi dọc bờ biển Iberia cho biết cá voi sát thủ tấn công tàu thuyền hằng năm ngay tại đoạn biển đó. Một người viết: “Chúng tôi bị khủng bố suốt bốn tuần liền năm ngoái khi đi xuống phía Nam... Nhiều tàu bị hư hại... thậm chí có một phụ nữ phải được trực thăng đưa vào viện... Đây là vấn đề rất nghiêm trọng”.

Các nhà sinh vật học biển nghiên cứu hành vi này cho rằng cá voi có thể hành động vì buồn chán hoặc tìm kiếm kích thích thể chất.

Số lượng cá voi sát thủ Iberia chưa đến 50 con và đang được xếp vào tình trạng nguy cấp nghiêm trọng.

Những vụ chìm tàu trước đây có cả tàu gần Sines năm 2022 và ngoài khơi Viana do Castelo cùng năm.

Vị trí con tàu vừa chìm đã được đánh dấu bằng phao để có thể trục vớt.

#cá voi sát thủ #tàu chìm #biển Portugal #tấn công cá voi #cứu hộ biển #nguy cơ hàng hải

Bài liên quan

Video

Chìm tàu đánh cá Hàn Quốc: Còn một người Việt Nam mất tích

Tàu đánh cá trọng tải 139 tấn bị chìm ở ngoài khơi phía Nam Hàn Quốc rạng sáng 9/2. Trên tàu có 14 thuyền viên, gồm 8 người Hàn Quốc, 3 người Việt Nam và 3 người Indonesia.

Chìm tàu đánh cá Hàn Quốc: Còn một người Việt Nam mất tích

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, trong vụ chìm tàu 139 tấn ở ngoài khơi nước này vào rạng sáng 9/2, đã có 2 thuyền viên Việt Nam được cứu sống và đang được điều trị tại bệnh viện Yeocheon Jeonnam trong điều kiện sức khỏe tương đối ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một người đang trong diện mất tích.

Trên tàu có 14 thuyền viên, gồm 8 người Hàn Quốc, 3 người Việt Nam và 3 người Indonesia. Theo thông báo của cảnh sát biển Hàn Quốc, vụ đắm tàu đã làm 4 người thiệt mạng, đều là người Hàn Quốc, trong đó có thuyền trưởng 66 tuổi. Ngoài ra, 5 người vẫn đang mất tích. Trong số những người được cứu có 2 thuyền viên Việt Nam.

Xem chi tiết

Video

Mưa to, sóng lớn gây ngập đường và khu dân cư Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế chiều nay (27/10) có mưa to, gió mạnh, nước biển dâng cao. Nhiều tuyến đường bị ách tắc, cây xanh ngã đổ, nhà dân bị tốc mái; hư hỏng, một số tàu thuyền của ngư dân bị sóng biển đánh chìm, trôi dạt…

Mưa to, sóng lớn gây ngập đường và khu dân cư ở Thừa Thiên Huế

Mua to, song lon gay ngap duong va khu dan cu Thua Thien Hue
Nước biển dâng cao phá hủy bờ kè và nhiều công trình ở bờ biển Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới