Cá voi sát thủ đánh chìm thuyền du lịch ngoài khơi

Một đàn cá voi sát thủ đã húc và đánh chìm một du thuyền chở khách ngoài khơi Bồ Đào Nha.

Theo tờ The Telegraph ngày 15/9, sự việc xảy ra ngày 13/9 khi con thuyền thuộc câu lạc bộ Nautic Squad đang chở năm người thì bị cá voi sát thủ tấn công gần bãi biển Fonte da Telha.

Đoạn video cho thấy một con cá voi sát thủ nhiều lần húc vào du thuyền, làm con thuyền bắt đầu chao đảo rồi chìm. Một người đã hét lên: “Ôi Chúa ơi”.

Nguồn: The Telegraph

Cả năm thành viên trên thuyền đã được các tàu gần đó cứu ngay trước khi thuyền chìm hẳn.

Một con tàu khác chở bốn người cũng cần được hỗ trợ sau khi chạm trán đàn cá voi sát thủ này ngoài khơi Cascais. Không ai bị thương.

Những vụ cá voi sát thủ tấn công tàu thuyền ngoài khơi Tây Ban Nha đã trở nên thường xuyên hơn trong những năm gần đây, mà theo một số chuyên gia là do chúng buồn chán.

Tháng trước, thủy thủ đã được cảnh báo không ra khơi vì mối đe dọa gia tăng.

Trong vụ mới nhất, cơ quan hàng hải quốc gia Bồ Đào Nha đã nhận được cuộc gọi cầu cứu từ con thuyền đầu tiên lúc 12 giờ 30 ngày 13/9 và cử đội cứu hộ.

Lời kể của nhân chứng về vụ tấn công có khác biệt. Một số người nói họ thấy bốn con cá voi, trong khi một thuyền trưởng cho biết một con liên tục húc vào bánh lái, gây nứt vỡ khiến thân tàu ngập nước.

Đây là vụ đánh chìm tàu thứ ba do cá voi sát thủ gây ra ngoài khơi bán đảo Iberia. Từ năm 2020 đến 2023, ít nhất 500 vụ chạm trán với cá voi sát thủ đã xảy ra tại khu vực, trong đó 20% tàu thuyền bị hư hại.

Cá voi sát thủ thường nhắm vào bánh lái tàu trong vùng biển dọc bờ Đại Tây Dương của Galicia và gần eo biển Gibraltar.

Một bình luận trên một nhóm mạng xã hội dành cho thủy thủ đi dọc bờ biển Iberia cho biết cá voi sát thủ tấn công tàu thuyền hằng năm ngay tại đoạn biển đó. Một người viết: “Chúng tôi bị khủng bố suốt bốn tuần liền năm ngoái khi đi xuống phía Nam... Nhiều tàu bị hư hại... thậm chí có một phụ nữ phải được trực thăng đưa vào viện... Đây là vấn đề rất nghiêm trọng”.

Các nhà sinh vật học biển nghiên cứu hành vi này cho rằng cá voi có thể hành động vì buồn chán hoặc tìm kiếm kích thích thể chất.

Số lượng cá voi sát thủ Iberia chưa đến 50 con và đang được xếp vào tình trạng nguy cấp nghiêm trọng.

Những vụ chìm tàu trước đây có cả tàu gần Sines năm 2022 và ngoài khơi Viana do Castelo cùng năm.

Vị trí con tàu vừa chìm đã được đánh dấu bằng phao để có thể trục vớt.