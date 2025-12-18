Hà Nội

Sống Khỏe

Điều trị rối loạn tiền đình bằng kích thích từ trường xuyên sọ

Chóng mặt có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng đặc biệt các bệnh liên quan đến não.

Thúy Nga

Hàng ngày, phòng khám Ngoại Tổng hợp 2 Bệnh viện Bưu điện tiếp nhận nhiều người đến khám với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình…

Tình trạng ấy kéo dài sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe khiến cơ thể người bệnh trở nên mệt mỏi, khó chịu, tinh thần sa sút.

Phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ (TMS) được các bác sĩ tư vấn, chỉ định và ứng dụng trong điều trị các bệnh lý về thần kinh như đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình…, mang lại hiệu quả rõ rệt.

kich-thich-tu-truong.jpg
Tư vấn cho bệnh nhân bị hoa mắt, chóng mặt - Ảnh BVCC

Chóng mặt, rối loạn tiền đình khiến người bệnh cảm thấy mọi vật xung quanh như đang xoay tròn, choáng váng và mất thăng bằng. Tình trạng này xuất hiện khi người bệnh đột ngột thay đổi tư thế đầu chẳng hạn như nằm xuống, ngồi dậy, quay đầu sang trái hoặc phải và thường đi kèm với đau đầu dai dẳng.

Theo thống kê, khoảng 1/3 số người trên 65 tuổi gặp phải tình trạng này khiến khả năng vận động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống bị suy giảm, tăng nguy cơ té ngã, chấn thương và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần.

Đối với những người bị đau đầu, chóng mặt và rối loạn tiền đình, nhất là những người mắc bệnh lâu năm, phương pháp TMS được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp áp dụng điều trị an toàn, cải thiện triệu chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

kich-thich-2.jpg
Chuẩn bị trước khi thực hiện kích thích từ trường xuyên sọ - Ảnh BVCC

Sau khi được điều trị bằng TMS, người bệnh cảm thấy tình trạng chóng mặt, đau đầu giảm rõ rệt, khả năng giữ thăng bằng của họ tốt hơn.

Với ưu điểm là một kỹ thuật không xâm lấn, TMS sử dụng dòng từ trường cường độ cao nhưng an toàn để kích thích trực tiếp các vùng vỏ não chịu trách nhiệm điều hòa thăng bằng và xử lý tín hiệu cảm giác.

Khi tác động lên các dây thần kinh, TMS giúp tái lập cân bằng hoạt động thần kinh, cải thiện dẫn truyền tín hiệu giữa các trung tâm thần kinh liên quan đến thăng bằng, từ đó giảm cảm giác chóng mặt, choáng váng, ổn định tư thế và giảm đau đầu.

Phương pháp TMS an toàn, ít tác dụng phụ, người bệnh có thể duy trì hiệu quả lâu dài để nâng cao chất lượng cuộc sống.

kich-thich-3.jpg
Thực hiện kích thích từ trường xuyên sọ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không phải mọi trường hợp chóng mặt đều là lành tính. Một số cơn chóng mặt có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng đặc biệt là các bệnh liên quan đến não.

Người bệnh cần chú ý nếu cơn chóng mặt kéo dài liên tục, xuất hiện thêm các triệu chứng như đau đầu dữ dội, không thể tự đứng vững, mắt nhìn nhòe mờ, nói khó, tê yếu tay chân, méo miệng, mất ý thức thì đây là những dấu hiệu nguy hiểm.

Khi người bệnh gặp những biểu hiện này, phải nghĩ ngay đến tình huống nguy hiểm có thể gây đột quỵ, xuất huyết não hoặc các bệnh lý nghiêm trọng khác để đưa người bệnh đi khám hoặc cấp cứu ngay.

Sống Khỏe

Tim đập thất thường do hội chứng suy nút xoang

Suy nút xoang có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở độ tuổi trên 70. Khi có các dấu hiệu như nhịp đập bất thường, đau ngực, choáng váng… đi khám ngay.

Bà Quỳnh, 71 tuổi, thường xuyên chóng mặt, mệt mỏi tưởng rối loạn tiền đình, đi khám bác sĩ chẩn đoán bà bị hội chứng suy nút xoang khiến nhịp tim bất thường.

Nhịp tim lúc rất chậm, lúc lại rất nhanh do hội chứng suy nút xoang

Sống Khỏe

Nhận biết triệu chứng rối loạn tiền đình

Triệu chứng rối loạn tiền đình điển hình bao gồm chóng mặt, cảm giác quay cuồng, mất thăng bằng, khó đi lại và dễ té ngã.

Tiền đình là một phần của hệ thần kinh nằm phía sau ốc tai (hai bên), đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng cho cơ thể, giúp điều khiển tư thế, điệu bộ, kết hợp với các bộ phận như thân, đầu, tay, chân, mắt,… khi cử động. Còn dây thần kinh số 8 bắt đầu từ cầu não, vào xương đá và đi qua lỗ ống tai trong. Đây là đường truyền dẫn thông tin điều khiển hệ thống tiền đình giữ thăng bằng cho cơ thể.

Rối loạn tiền đình thường xuất hiện ở độ tuổi trung niên và người cao tuổi do sự suy giảm chức năng của các cơ quan tiếp nhận thông tin và cảm giác. Các triệu chứng và ảnh hưởng của bệnh thường sẽ nghiêm trọng hơn ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, do một số yếu tố như lối sống, chế độ sinh hoạt, công việc và môi trường mà tình trạng ở người trẻ đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.

