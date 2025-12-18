Điều trị rối loạn tiền đình bằng kích thích từ trường xuyên sọ

Hàng ngày, phòng khám Ngoại Tổng hợp 2 Bệnh viện Bưu điện tiếp nhận nhiều người đến khám với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình…

Tình trạng ấy kéo dài sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe khiến cơ thể người bệnh trở nên mệt mỏi, khó chịu, tinh thần sa sút.

Phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ (TMS) được các bác sĩ tư vấn, chỉ định và ứng dụng trong điều trị các bệnh lý về thần kinh như đau đầu, chóng mặt, rối loạn tiền đình…, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tư vấn cho bệnh nhân bị hoa mắt, chóng mặt - Ảnh BVCC

Chóng mặt, rối loạn tiền đình khiến người bệnh cảm thấy mọi vật xung quanh như đang xoay tròn, choáng váng và mất thăng bằng. Tình trạng này xuất hiện khi người bệnh đột ngột thay đổi tư thế đầu chẳng hạn như nằm xuống, ngồi dậy, quay đầu sang trái hoặc phải và thường đi kèm với đau đầu dai dẳng.

Theo thống kê, khoảng 1/3 số người trên 65 tuổi gặp phải tình trạng này khiến khả năng vận động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống bị suy giảm, tăng nguy cơ té ngã, chấn thương và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần.

Đối với những người bị đau đầu, chóng mặt và rối loạn tiền đình, nhất là những người mắc bệnh lâu năm, phương pháp TMS được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp áp dụng điều trị an toàn, cải thiện triệu chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Chuẩn bị trước khi thực hiện kích thích từ trường xuyên sọ - Ảnh BVCC

Sau khi được điều trị bằng TMS, người bệnh cảm thấy tình trạng chóng mặt, đau đầu giảm rõ rệt, khả năng giữ thăng bằng của họ tốt hơn.

Với ưu điểm là một kỹ thuật không xâm lấn, TMS sử dụng dòng từ trường cường độ cao nhưng an toàn để kích thích trực tiếp các vùng vỏ não chịu trách nhiệm điều hòa thăng bằng và xử lý tín hiệu cảm giác.

Khi tác động lên các dây thần kinh, TMS giúp tái lập cân bằng hoạt động thần kinh, cải thiện dẫn truyền tín hiệu giữa các trung tâm thần kinh liên quan đến thăng bằng, từ đó giảm cảm giác chóng mặt, choáng váng, ổn định tư thế và giảm đau đầu.

Phương pháp TMS an toàn, ít tác dụng phụ, người bệnh có thể duy trì hiệu quả lâu dài để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện kích thích từ trường xuyên sọ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không phải mọi trường hợp chóng mặt đều là lành tính. Một số cơn chóng mặt có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng đặc biệt là các bệnh liên quan đến não.