Buông 2 tay nằm ngửa điều khiển xe, người đàn ông ở bị tịch thu phương tiện

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn H (sinh năm 1984, trú tại An Thủy, Nguyễn Đại Năng, Hải Phòng) đối với hành vi điều khiển xe mô tô có các vi phạm giao thông: buông cả hai tay khi điều khiển xe; không có giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển; không đội mũ bảo hiểm cho người đi trên mô tô. Đồng thời xem xét hành vi giao xe cho người không đảm bảo các điều kiện để điều khiển phương tiện.

Trước đó, mạng xã hội đã đưa video clip 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô có hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay và nằm ngửa về phía sau trên yên xe khi điều khiển xe chạy trên đường Quốc lộ 5, thuộc địa phận xã Phú Thái, TP Hải Phòng, hành vi nói trên gây hiểm cho người tham gia giao thông.

Với các lỗi vi phạm trên, H sẽ bị xử phạt với tổng số tiền 3.500.000 đồng, bị tịch thu xe mô tô sử dụng để “biểu diễn” trên đường phố.