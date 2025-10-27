Hà Nội

Buông 2 tay nằm ngửa điều khiển xe, người đàn ông ở bị tịch thu phương tiện

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố vừa xử phạt lái xe mô tô buông cả 2 tay khi lái xe.

Trường Hân t/h

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn H (sinh năm 1984, trú tại An Thủy, Nguyễn Đại Năng, Hải Phòng) đối với hành vi điều khiển xe mô tô có các vi phạm giao thông: buông cả hai tay khi điều khiển xe; không có giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển; không đội mũ bảo hiểm cho người đi trên mô tô. Đồng thời xem xét hành vi giao xe cho người không đảm bảo các điều kiện để điều khiển phương tiện.

Trước đó, mạng xã hội đã đưa video clip 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô có hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay và nằm ngửa về phía sau trên yên xe khi điều khiển xe chạy trên đường Quốc lộ 5, thuộc địa phận xã Phú Thái, TP Hải Phòng, hành vi nói trên gây hiểm cho người tham gia giao thông.

Với các lỗi vi phạm trên, H sẽ bị xử phạt với tổng số tiền 3.500.000 đồng, bị tịch thu xe mô tô sử dụng để “biểu diễn” trên đường phố.

Thanh niên thả 2 tay, phóng xe tốc độ cao trên phố biển

CSGT tỉnh Khánh Hòa xác minh danh tính nam thanh niên đi xe máy buông cả hai tay, ngả người ra sau trong lúc đi trên phố đông người.

Chiều 6/9, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho hay, đã chỉ đạo cán bộ xác minh danh tính người đàn ông đi xe máy thả 2 tay trên đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 33 giây ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy màu đỏ trên đường Trần Phú, buông cả 2 tay và ngả người ra sau. Thời điểm này, xe máy vẫn đi trên đường với tốc độ cao giữa dòng phương tiện đông đúc.

Người đàn ông điều khiển xe máy thả tay, nằm ngửa trên đường

Clip người đàn ông nằm ngửa, thả tay khi đi xe máy trên cầu Rồng, Đà Nẵng, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông lan truyền trên MXH.

Lê Huy Khôi nằm ngửa, thả cả 2 tay khi di chuyển trên cầu Rồng

Cô gái buông hai tay, nhảy múa khi chạy xe máy ở TPHCM

Clip cô gái nằm ngửa, thả tay, nhảy múa khi lái xe máy ở TP.HCM nhận bão chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Liên quan clip cô gái buông hai tay, nhảy múa khi chạy xe máy được người dùng lan truyền trên mạng xã hội, chiều 12/4, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã làm việc với N.T.K.N. (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh).

