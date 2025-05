Buôn lậu, hàng giả vì mất ý chí chiến đấu hoặc bị mua chuộc

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, sau khi thẩm tra, xác minh, ngày 15/5/2025, Đội QLTT số 5, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh N.T.N có địa chỉ tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương với số tiền 6 triệu đồng. Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm về hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu với trị giá hàng gần 2,6 triệu đồng.

